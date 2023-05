¿Cuántas veces llamaron a la Policía los hondureños asesinados en la masacre en Texas?

El motivo de la masacre fue que el dueño de la casa, el hondureño Wilson García, se acercó a la valla que divide su hogar con el del mexicano y le pidió que por favor dejara de disparar cerca de su muro, pues además del riesgo que representa un disparo al aire, su hijo de dos meses de nacido no podía dormir por el ruido.

Conociendo su historial violento y queriendo evitar un problema personal, los hondureños llamaron varias veces a la Policía la noche de la tragedia, pero no fueron atendidos con prontitud.

Ramiro Guzmán, hermano y tío de dos de las víctimas, contó que “no solo fue una vez que se llamó a la Policía, fueron varias veces y no solo fue de un celular, fue de varios celulares... Yo hice cinco llamadas y todas las veces que me contestaban decían que la Policía ya estaba ahí, cuando no era así”.

Por su parte, Jefri Rivera, esposo de Diana Velásquez, otra de las víctimas, dijo que “nosotros estábamos en el porche esperando a la Policía, porque llamamos como diez veces y solo decían que ya venían y nada”.