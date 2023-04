“Me hizo mi casita, pero yo daría todo eso por tenerlos”: Madre de Sonia Guzmán, víctima de masacre en Texas

Doña Francia lamentó que el tirador mexicano le arrebató a una hija ejemplar, que a pesar de la distancia todos los días estaba en comunicación con ella y que en los años que tenía de residir en Estados Unidos se había esforzado por construirle su casa.

“Yo no tenía casa y ella me compró este solarcito para vivir y me mandó a hacer la casa, a poner luz y agua, poco a poco me fue ayudando a hacer todo. Ella era mi ayuda, yo diera todo o volver a andar en la calle con tal de tenerlos a ellos”, dijo con su voz entrecortada, al tiempo que aseguró que preferiría no tener nada si pudiera cambiarlo por la vida de su hija y su nieto.