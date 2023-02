“Es que yo valgo”: Piedad Córdoba explica origen del dinero que le decomisaron en Honduras

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Ocho meses se cumplen este 25 de febrero de 2023 desde que la senadora colombiana, Piedad Córdoba, fue requerida en el aeropuerto de Palmerola, zona central de Honduras, por llevar una fuerte suma de dinero. +Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector La política colombiana planeaba salir del país con una maleta llena de dinero, la cual no reportó a las autoridades migratorias y una vez descubierta no pudo justificar. Según el informe, Córdoba pasó con su equipaje por un puesto de control de rayos X, donde se encontró el dinero y se procedió a interrogarla. Ahí explicó que iba hacia Panamá y posteriormente a Colombia, pero no dio una explicación comprobable sobre el origen del capital en efectivo, lo que le ocasionó estar varias horas varada y el decomiso de los 68 mil dólares.

En ese momento, trascendió que la colombiana se había reunido con las autoridades del gobierno de Xiomara Castro y que posiblemente de ahí habría salido el dinero, pues en enero de ese mismo año -cuando la presidenta tomó posesión- ella estuvo presente en la asunción. Sin embargo, ambas partes han dicho que no hubo reunión alguna y mucho menos que se le haya dado dinero de las arcas del Estado.

Ahora, Piedad Córdoba decidió explicar su versión de los hechos a un medio de comunicación de su país, donde dejó claro que espera que el dinero le sea devuelto. El periódico Semana visitó a Córdoba para hablar sobre diversos temas, entre ellos el escándalo que protagonizó en Honduras y la verdad detrás del dinero, pues hasta la fecha, la suma sigue en poder del país centroamericano, debido a su falta de pruebas acerca del origen lícito del mismo. Ella, por su parte, asegura que se trata de “una arbitrariedad”, e indicó que la cantidad es producto de su trabajo como consultora.

“Llegué al aeropuerto, fui a trabajar, no fui a nada de Xiomara Castro, ni con ellos”, comenzó justificando. “¿A trabajar en qué?”, le preguntó el periodista. “Unos empresarios colombianos me pidieron que les ayudara a identificar inversiones, aunque ellos ya estaban allá. Ellos sentían cierto temor porque venía el cambio de gobierno y que de pronto los dejaran por fuera. Como todavía no era senadora ni nada, les dije: “Hago este trabajo y vale tanto y ya”, aseguró Córdoba. De inmediato, el reportero de Semana le cuestionó la alta cifra y ella agregó: “Las mujeres de allá aprovecharon. Había una colombiana (refiriéndose a ella misma) y me pidieron que hiciera una conferencia. Nos cogió la noche en el hotel porque el aeropuerto queda muy lejos de Tegucigalpa, casi a una hora. Entonces el tipo llegó con la plata, yo me la llevé y dije: declaro en el aeropuerto. Cuando fui a declarar se fue armando un tierrero, una cosa que ni sé de dónde salió. Yo estaba muy tranquila. ¿Ustedes creen que yo soy tan boba de llevarme 62,000 dólares en la maleta al escondido y no los voy a declarar?”, se justificó Piedad, al tiempo que recordó un hecho similar que involucró al expresidente hondureño, Manuel Zelaya.

“ Es más, hay un antecedente: lo mismo le pasó a (Manuel) Zelaya (expresidente y esposo de Xiomara Castro), exactamente lo mismo que me pasó a mí”, rememoró, refiriéndose a la vez que ‘Mel’, como se le conoce al exmandatario, fue requerido en el aeropuerto de Toncontín con 18 mil dólares. El coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) expresó en aquel momento (noviembre de 2020) que se dirigía a Houston, Estados Unidos, y luego a México para participar en un seminario del Partido de Los Trabajadores cuando fue detenido. ‘He hecho más de 400 viajes en mi vida y sé que portar esa cantidad de dinero es una ilegalidad’, dijo Zelaya a HRN, al mismo tiempo que reiteró que el dinero se lo metieron en su maleta, una mochila que cargaba en sus brazos. En cuanto a Piedad, al preguntársele por qué el pago de su supuesto trabajo le fue entregado en efectivo y no en una cuenta bancaria, ella respondió que “ellos llegaron a las carreras y no sé, no vi nada malo. Dije: ‘listo, me la llevo y la consigno’”.

“Senadora, pero 62,000 dólares (aunque en realidad son 68 mil) es mucha plata. ¿Eso cobra por una asesoría?”, le consultó inmediatamente el miembro de la prensa.

“Eso y más... Claro. Es que yo valgo”, dijo entre risas la política de 68 años. Y al consultarle quiénes son los empresarios que supuestamente le dieron el dinero en Honduras, ella no quiso dar nombres, pero aseguró que ellos mismos fueron a testificar que le pagaron el dinero y que todo había sido legalmente, pero al parecer, esto no fue suficiente para las autoridades. “Son colombianos, ellos se presentaron inmediatamente y dijeron: “Sí, nosotros le entregamos la plata”. Eso no era un ilícito”, indicó.

Finalmente, Córdoba aseguró que la devolución del dinero “está en trámite. Supongo que eso sale bien, pero no es motivo de preocupación. Dejo que los abogados actúen y no me meto en eso”.