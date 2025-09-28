Xiomara Castro previo a recibir premio en Montenegro: "La presidenta es una verdadera pionera"

Montenegro.- La presidenta Xiomara Castro se reunió este domingo 28 de septiembre con Silvana Koch-Mehrin, presidenta de Women Political Leaders (WPL), previo a recibir el Premio Pioneras en Liderazgo Político Femenino en Montenegro. Será este lunes cuando la mandataria sea premiada por su trayectoria y labor como mujer, según informó Koch-Mehrin.

"La presidenta es una verdadera pionera, ella es alguien que lidera no solo la agenda política y eso es muy importante. El beneficio que toda la sociedad tiene cuando más mujeres están en mejores posiciones", indicó la presidenta de Women Political Leaders. Añadió que "el premio es para aquellas mujeres que llegan a la cima y que lideran con el ejemplo. La presidenta realmente demuestra cómo usar una posición del poder de un presidente. Puso el énfasis en la salud, sostenibilidad, educación y en cosas importantes para las personas".

"Redujo la pobreza e hizo que la sociedad fuera más sana porque estos son los resultados que realmente reconocemos", agregó en relación con el reconocimiento hecho a Castro Sarmiento. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Finalmente declaró: "Estamos honrados y encantados de poder entregarle este premio. Esto es lo que la WPL está trabajando para mostrar esos ejemplos sobre cómo hizo la presidente para animar a otras mujeres a entrar en política".