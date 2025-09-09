"¿Xiomara cumple? ¡No!": Así responden los pobladores de El Paraíso

Danlí, El Paraíso.- Un grupo de pobladores del departamento de El Paraíso sorprendió al ser consultado si la presidenta Xiomara Castro cumple, a lo que tajantemente respondieron con un "¡No!". En redes sociales se viralizó un video en el que el gobernador departamental de El Paraíso, Gerardo Valladares, durante un evento público, preguntó a los ciudadanos "¿será que Xiomara cumple?", haciendo alusión al eslogan de gobierno "Xiomara sí cumple".

Inmediatamente, las personas respondieron "¡No!". Intrigado, Valladares le interrogó por qué no lo creían así, pero volvió a recibir una contestación negativa. "¡Claro que sí! Hay que despertar", dijo Valladares mientras las personas seguían gritando "¡No!", así como también se alcanzaba a escuchar "¡Fuera!". Esta no es la primera vez en que queda grabado en video el rechazo por parte de la población hacia la administración de Castro. El pasado 20 de julio, en el departamento de Lempira, durante un acto de conmemoración al Día del Indio, fue abucheado el viceministro de Educación, Edwin Rodríguez, quien dijo que "Lempira fue el primer baluarte de la resistencia hondureña".