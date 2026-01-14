Xiomara Castro afirma que termina su gobierno “con los mejores indicadores en la historia del país”

Choluteca, Choluteca.- Xiomara Castro, presidenta de Honduras, estuvo en Choluteca supervisando la construcción del nuevo Hospital Médico Quirúrgico doña María Josefa Lastiri que tiene un costo de 61 millones de dólares. El centro hospitalario estará funcionando en el mes de agosto del presente año y brindará servicios de cirugía general, urología, traumatología, ortopedia, medicina interna, dermatología, cardiología, entre otras.

Durante su intervención, la mandataria afirmó que “estamos terminando mis cuatro años y puedo decir que con los mejores indicadores en la historia del país en economía, salud, educación, medio ambiente, seguridad, defensa y en todas las áreas tenemos los mejores indicadores con los que estamos finalizando estos cuatro años”. Castro Sarmiento adujo que ha liderado “un gobierno acompañado a la par del pueblo hondureño porque estas obras han sido respuestas y resultados que junto al pueblo las hemos logrado llevar a cabo. No quiero que este periodo de gobierno se finalice con los problemas que estamos viviendo”.

La presidenta se refirió al proceso electoral y sostuvo que el 27 de enero concluirá su mandato. "Es importante que las instituciones electorales resuelvan el conflicto que hoy tenemos. Quiero entregar con paz y tranquilidad esta gestión, mi compromiso ha sido hasta el 27 de enero del 2026 que finaliza mi periodo; ni un día más, ni un día menos". Aprovechó para hablar del decreto aprobado por Luis Redondo y Libertad y Refundación (Libre), además, envió un mensaje a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). "El Congreso presentó un decreto para que se puedan contar las actas que faltan, no podemos dejar cosas pendientes ni generar inestabilidad cuando se puede resolver y con toda la prudencia, pero también con el respeto quiero enviarle un mensaje a la Corte: resolvamos este conflicto, hagamos todos los esfuerzos que sean necesarios".