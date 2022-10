Video: Acusan a Mauricio Rivera de supuestamente agredir a un doctor en hotel de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Un doctor identificado como Alejandro Espinal denunció -a través de un video transmitido en Facebook- que sufrió agresiones de parte del inhabilitado diputado Mauricio Rivera, en un hotel de San Pedro Sula.

“Quiero denunciar públicamente que el exdiputado Mauricio Rivera me está atacando, está en un espacio donde estamos en el comité electoral”, dice el médico dentista al momento que camina hacia donde supuestamente está Rivera, pero una mujer sale a su paso tratando de detenerlo.



VEA: Mauricio Rivera llega a la CSJ para conocer resolución en el juicio por agresiones en Ciudad Mujer

“No, vámonos. Vámonos, Dani... Doctor, no”, son algunas de las voces que trataban de que el doctor no siguiera en el zafarrancho.

“Estoy en un evento exclusivo y el diputado me vino a atacar, me vino a golpear. Ahí está...”, sigue narrando Espinal mientras enfoca supuestamente a Rivera, aunque en el video no se logra identificar con claridad, aún que sí se puede decir que el aspecto físico es similar al del congresista.