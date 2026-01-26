¿Qué sigue para la venta del avión presidencial tras aprobación en el Congreso?

Tegucigalpa, Honduras.- Ya es un hecho. El Poder Ejecutivo quedó facultado para poner a la venta la el avión presidencial, luego de que el Congreso Nacional aprobara el decreto correspondiente este 26 de enero. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, durante la instalación de la primera legislatura, dio a conocer la solicitud realizada por Nasry Asfura, la cual finalmente fue aprobada por el pleno.

Nasry Asfura tomará posesión de su cargo este 27 de enero en el Congreso Nacional y, desde ya, queda facultado para poner a la venta la aeronave Embraer Legacy 600, con matrícula FAH-001, mediante un proceso de comercialización que deberá ajustarse a los mecanismos legales vigentes, como la subasta pública.

Tras la aprobación del decreto, Zambrano explicó qué es lo que procede a partir de ahora y señaló que, con la autorización concedida, se iniciarán los avalúos por parte de técnicos internacionales, quienes determinarán el valor de la aeronave para luego dar paso al proceso de subasta. El mismo decreto establece que, previo a la subasta, es obligatorio realizar un avalúo por expertos independientes, nacionales o internacionales, con el fin de fijar un precio mínimo, así como revisar la documentación de propiedad y los aspectos técnicos relacionados con el funcionamiento del avión.