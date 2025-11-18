En su última graduación pública del 2025, la UNAH entregará títulos a más de 1,500 jóvenes

La máxima casa de estudios realizará este sábado 22 de noviembre la cuarta y última graduación pública del 2025, cerrando el año con más de 5,500 nuevos profesionales graduados.

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 1,548 jóvenes recibirán su título universitario que los oficializa como nuevos profesionales egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( UNAH ).

Esta ceremonia, como en otras ocasiones, se realizará en dos jornadas; la primera será a las 9:00 AM, en donde se otorgará su diploma a 767 graduados de las facultades de Ciencias Médicas; Odontología; Química y Farmacia; Ciencias Sociales; Ciencias Jurídicas y Humanidades y Arte.

La segunda ceremonia está prevista iniciar a las 2:00 PM y serán 781 personas los que recibirán su título, que los acredita como egresados de las facultades de Ciencias Económicas, Ingenierías, Ciencias y Ciencias Espaciales.

Del total de graduados, la casa de estudios honrará a 728 de ellos con distinción honorífica gracias a su dedicación durante su vida como estudiantes universitarios.

Los actos de graduación se realizarán en el Palacio Universitario de los Deportes, por lo que las autoridades de la UNAH recomiendan a los graduandos que deben estar una hora antes del inicio de la ceremonia para evitar retrasos de los actos.