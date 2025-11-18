En su última graduación pública del 2025, la UNAH entregará títulos a más de 1,500 jóvenes

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 1,548 jóvenes recibirán su título universitario que los oficializa como nuevos profesionales egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La máxima casa de estudios realizará este sábado 22 de noviembre la cuarta y última graduación pública del 2025, cerrando el año con más de 5,500 nuevos profesionales graduados.
Esta ceremonia, como en otras ocasiones, se realizará en dos jornadas; la primera será a las 9:00 AM, en donde se otorgará su diploma a 767 graduados de las facultades de Ciencias Médicas; Odontología; Química y Farmacia; Ciencias Sociales; Ciencias Jurídicas y Humanidades y Arte.
La segunda ceremonia está prevista iniciar a las 2:00 PM y serán 781 personas los que recibirán su título, que los acredita como egresados de las facultades de Ciencias Económicas, Ingenierías, Ciencias y Ciencias Espaciales.
Del total de graduados, la casa de estudios honrará a 728 de ellos con distinción honorífica gracias a su dedicación durante su vida como estudiantes universitarios.
Los actos de graduación se realizarán en el Palacio Universitario de los Deportes, por lo que las autoridades de la UNAH recomiendan a los graduandos que deben estar una hora antes del inicio de la ceremonia para evitar retrasos de los actos.
Este año la cuarta graduación pública estaba prevista realizarse el 13 de diciembre, según el calendario académico.
Sin embargo, las autoridades de la UNAH decidieron en Consejo Universitario adelantar la fecha ante la incertidumbre de lo que pueda pasar luego de celebrarse las elecciones generales el próximo 30 de noviembre.