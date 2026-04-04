Suspenden caravanas de retorno seguro para priorizar fluidez vehicular

La decisión fue tomada por el alto mando de la institución policial tras un análisis de la operatividad en años anteriores. Según las autoridades, aunque las caravanas cumplían con el objetivo de evitar el exceso de velocidad, también generaban congestionamientos prolongados que afectaban el tiempo de viaje de miles de hondureños en su regreso a casa.

La medida, que históricamente servía para controlar la velocidad de los veraneantes al ingresar a la capital, ha sido sustituida por un plan que busca agilizar el tráfico y reducir los costos de movilización, sobre todo por el constante aumento a los combustibles.

Tegucigalpa, Honduras.- En un giro inesperado a la estrategia de seguridad vial de cada Semana Santa, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que este año no se llevarán a cabo las tradicionales "caravanas de retorno seguro".

Daniel Molina, jefe de operaciones de la DNVT, explicó que la prioridad para este Domingo de Resurrección 2026 será permitir que el flujo vehicular se mantenga constante, evitando los "embudos" que se formaban detrás de las patrullas líderes.

Esta nueva disposición responde a una necesidad de modernizar el control vial sin sacrificar la seguridad de los usuarios.

"Este año se ha tomado la decisión de no realizar las caravanas de retorno seguro. Vamos a realizar retenes de control focalizando acciones directas, pero la prioridad va a ser la fluidez", detalló Molina.

Uno de los factores determinantes para eliminar este dispositivo fue el impacto económico en los viajeros.

Las autoridades señalaron que las caravanas provocaban un mayor consumo de combustible debido a las constantes paradas y la marcha lenta, una situación que el nuevo plan de retorno busca eliminar para favorecer el bolsillo de los ciudadanos.

"Esto es para evitar contratiempos y evitar el gasto de combustible, y que obviamente las personas hagan la movilidad segura a sus puntos de origen al momento de hacer el retorno correspondiente", añadió el jefe de operaciones.

Pese a la eliminación de las caravanas, la vigilancia en las carreteras no desaparecerá. La DNVT mantendrá retenes fijos y móviles en puntos estratégicos de la carretera CA-5 y la carretera al sur, donde se realizarán pruebas de alcoholemia y control de documentos.

No obstante, en lugar de escoltar grupos de vehículos, los agentes se enfocarán en sancionar de forma individual a quienes excedan los límites de velocidad o realicen maniobras imprudentes.

Con esta nueva estrategia, la Policía Nacional apuesta por la responsabilidad individual de los conductores. El llamado de las autoridades para este cierre de feriado es a mantener la prudencia al volante, respetando las señales de tránsito para que el retorno masivo de veraneantes sea rápido.