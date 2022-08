¿Qué se sabe del tercer paciente con viruela del mono en Honduras?

Asimismo el funcionario informó la existencia de un “caso autóctono”, es decir que se contagió en Honduras y no en el extranjero, pues el paciente no había salido de Tegucigalpa.

“No hay ninguna relación entre los pacientes, no hubieron contactos entre ellos. El lugar de adquisición del virus no es el mismo sitio” explicó además el titular de la Sesal.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Lorenzo Pavón, explicó que los pacientes confirmados con viruela del mono “están en cuarentena, están aislados, están estables y los estamos monitoreando vía telefónica para que estas personas sepan la evolución clínica que puedan tener y también están con el monitoreo de dermatólogos, porque esta es una enfermedad de la especialidad de dermatología”.

Informó también que a las personas se les hace un abordaje psicológico con el fin de obedecer las indicaciones de los expertos.

Debido a que solo se tiene a disposición unas 2,200 pruebas, el sistema sanitario hará los testeos para confirmar o descartar la viruela del mono a los pacientes sintomáticos.

“Si hay síntomas se hará la prueba, pero si no es necesario no se hará porque no podemos gastar las pruebas porque no hay muchas”, dijo a EL HERALDO el secretario de Salud, José Manuel Matheu.

“El paciente tendrá que acudir al hospital y si el médico tiene sospecha clínica se hará vigilancia al paciente y posteriormente, 24 o 36 horas después, se le hará la prueba para confirmar o descartar la enfermedad”, agregó.

