Exfuncionarios de Salud piden a la población no entrar en pánico ante casos de viruela del mono

Debido a que solo se tiene a disposición unas 2,200 pruebas, el sistema sanitario hará los testeos para confirmar o descartar la viruela del mono a los pacientes sintomáticos.

“Si hay síntomas se hará la prueba, pero si no es necesario no se hará porque no podemos gastar las pruebas porque no hay muchas”, dijo a EL HERALDO el secretario de Salud, José Manuel Matheu.

“El paciente tendrá que acudir al hospital y si el médico tiene sospecha clínica se hará vigilancia al paciente y posteriormente, 24 o 36 horas después, se le hará la prueba para confirmar o descartar la enfermedad”, agregó.

La vigilancia (explicó) consiste en que, dependiendo del comportamiento del paciente, se aislará en su casa o, en el otro escenario, será ingresado al hospital cuando se requiera.

“Cuando nos referimos a que haremos vigilancia es que la persona estará aislada en su casa porque no meteremos al hospital a pacientes que no lo ameriten”, aclaró.

Aunque los nuevos enfermos podrían ir en aumento conforme se apliquen más pruebas, mencionó que en las siguientes semanas llegarán a Honduras 5,600 vacunas para inocular a los enfermos y sus círculos.

“(Las vacunas) serán para los pacientes y para sus contactos para impedir la propagación en Honduras”, anunció.

“Me han preguntado que por qué no compré más vacunas, pero lo que pasa es que no hay muchas en el mercado y porque no ocuparemos muchas”, añadió.

Para Matheu, pese a que existe temor en la población por contraer la viruela del mono como ocurrió con el covid-19, la detección y los cercos epidemiológicos serán claves para frenar la propagación.

“Más que temor, la población debe de tener precaución manteniendo todas las normas de bioseguridad y tener más cautela con la ropa que nos ponemos, por ejemplo”, recomendó.

“Nosotros debemos de actuar: detectar los casos y hacer los cercos epidemiológicos y eso también implica estar atento a los casos que salgan en los hospitales, clínicas o laboratorios privados porque es así como evitaremos la propagación”, expresó.