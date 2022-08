Honduras vigila dos casos sospechosos de viruela del mono

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Dos posibles casos de viruela del mono en Honduras están en el ojo de las autoridades sanitarias, informó este domingo el ministro de Salud, José Manuel Matheu.

En un video compartido en las redes sociales, el ministro aseguró que “hasta ahorita tenemos confirmados dos casos aquí en el Distrito Central, pero también tenemos bajo sospecha a dos casos más”.

“La Secretaría de Salud (Sesal) está cumpliendo su labor estrictamente con ética, con transparencia, pero también manteniendo discrecionalidad del caso con las personas que son afectadas”, mencionó Matheu en relación a las publicaciones que se han hecho virales en las redes sociales con el nombre y datos de los dos pacientes confirmados.

“Yo le pediría a toda la población y al sector médico, en particular, que sean cuidadosos con las declaraciones que están dando, porque este es un tema bien sensible. Nosotros ahorita queremos tener una excelente vigilancia epidemiológica, para ello necesitamos tener la confidencialidad de los datos, yo ya he visto que se está publicando que tiene las fotos de los pacientes”, dijo el titular de la Sesal.

Agregó que dentro del Ministerio solo hay tres personas autorizadas para dar los datos oficiales: la doctora Nerza Paz, viceministra de redes de servicio; el doctor Lorenzo Pavón, director de la unidad de la vigilancia de la salud, y el secretario de Salud. “El resto son especulaciones”, sentenció.

De igual manera, Matheu detalló que desde el 26 de mayo están listas las pautas y normas de atención, “pero no habíamos estado haciendo un escándalo, pero hemos estado trabajando”.

Asimismo, confirmó que en Honduras ya hay 2,250 pruebas para la detección de la viruela del mono. Además, vienen en camino 5,600 vacunas, “que serán aplicadas a los contactos de los pacientes que vayamos detectando, porque no hay vacunas en el mundo, pero nosotros ya lo estamos esperando”.

Hasta el 14 de agosto, Honduras ha confirmado dos casos positivos de la viruela símica; ninguno ha sido hospitalizado y están aislados en sus viviendas. “No tenemos pacientes hospitalizados, pero estamos listos para atenderlos”, explicó Matheu.