Se instalará mesa de diálogo en el Congreso que buscará legalizar taxis VIP

Tegucigalpa, Honduras.- La legalización de los taxis VIP podría avanzar en los próximos días con la instalación de una mesa de diálogo en el Congreso Nacional, donde representantes del rubro esperan negociar un mecanismo que les permita operar formalmente en Honduras. Alex Díaz, representante de los taxis VIP, informó que la diputada Cynthia Hawit, presidenta de la Comisión de Transporte del Legislativo, le manifestó su disposición de iniciar las conversaciones la siguiente semana, luego de varias semanas de espera. El dirigente explicó que, dos semanas después de que las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo dieran luz verde a las negociaciones, enviaron una nota al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para solicitar la apertura de un espacio técnico. Sin embargo, aseguró que no recibieron una convocatoria.

“La semana anterior pude comunicarme con la presidenta de la Comisión de Transporte, quien gentilmente nos atendió y prometió que esta semana podríamos iniciar las mesas de diálogo para buscar la legalización del rubro”, dijo Díaz. La principal demanda del sector es establecer un marco legal que permita a las empresas de transporte ejecutivo operar sin incertidumbre y bajo condiciones definidas por las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según Díaz, la regularización también abriría la posibilidad de establecer una tributación específica dentro de la actividad de transporte. El representante afirmó que alrededor de 12,000 conductores a nivel nacional podrían beneficiarse si se alcanza un acuerdo que permita formalizar sus operaciones y trabajar sin las restricciones que han enfrentado. Díaz sostuvo que, después de la última reunión sostenida con las autoridades, las acciones contra los conductores del rubro se detuvieron.