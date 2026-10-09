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Se instalará mesa de diálogo en el Congreso que buscará legalizar taxis VIP

Se estima que unos 12,000 conductores trabajan en el rubro de taxis VIP o de plataformas digitales. El Congreso Nacional está en disposición de iniciar conversaciones para legalizarlos

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 11:41
Se instalará mesa de diálogo en el Congreso que buscará legalizar taxis VIP

En lo próximos días se instalará una mesa de trabajo para buscar legaliza a los taxis VIP.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La legalización de los taxis VIP podría avanzar en los próximos días con la instalación de una mesa de diálogo en el Congreso Nacional, donde representantes del rubro esperan negociar un mecanismo que les permita operar formalmente en Honduras.

Alex Díaz, representante de los taxis VIP, informó que la diputada Cynthia Hawit, presidenta de la Comisión de Transporte del Legislativo, le manifestó su disposición de iniciar las conversaciones la siguiente semana, luego de varias semanas de espera.

El dirigente explicó que, dos semanas después de que las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo dieran luz verde a las negociaciones, enviaron una nota al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para solicitar la apertura de un espacio técnico. Sin embargo, aseguró que no recibieron una convocatoria.

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“La semana anterior pude comunicarme con la presidenta de la Comisión de Transporte, quien gentilmente nos atendió y prometió que esta semana podríamos iniciar las mesas de diálogo para buscar la legalización del rubro”, dijo Díaz.

La principal demanda del sector es establecer un marco legal que permita a las empresas de transporte ejecutivo operar sin incertidumbre y bajo condiciones definidas por las autoridades.

Según Díaz, la regularización también abriría la posibilidad de establecer una tributación específica dentro de la actividad de transporte.

El representante afirmó que alrededor de 12,000 conductores a nivel nacional podrían beneficiarse si se alcanza un acuerdo que permita formalizar sus operaciones y trabajar sin las restricciones que han enfrentado.

Díaz sostuvo que, después de la última reunión sostenida con las autoridades, las acciones contra los conductores del rubro se detuvieron.

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No obstante, insistió en que la intención de los trabajadores no es permanecer en una situación temporal, sino alcanzar una solución legal que les dé certeza para continuar prestando el servicio.

En materia tributaria, aseguró que las empresas ya cumplen con obligaciones fiscales, entre ellas el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Sobre Ventas (ISV).

Sin embargo, señaló que una eventual legalización permitiría definir las obligaciones específicas que corresponderían al transporte ejecutivo.

El dirigente aclaró que las conversaciones no beneficiarían únicamente a una empresa o plataforma, sino al conjunto de operadores que prestan servicios de transporte ejecutivo en diferentes ciudades y destinos turísticos del país, varios de los cuales mantienen operaciones durante las 24 horas.

La instalación de la mesa determinará qué requisitos deberán cumplir las empresas y los conductores, así como las condiciones bajo las cuales podrían incorporarse formalmente al sistema de transporte nacional.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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