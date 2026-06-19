Decomisos de taxis VIP

En los últimos días, Honduras ha sido escenario de una situación que preocupa a miles de familias. Los operativos y decomisos de vehículos que trabajan bajo las modalidades de Uber, InDriver y taxis VIP han generado incertidumbre, angustia y preocupación entre quienes dependen de estas plataformas para llevar el sustento a sus hogares. Como ciudadano, considero que toda actividad económica debe respetar las leyes y las regulaciones vigentes. Sin embargo, también creo que las autoridades deben comprender la difícil realidad que enfrentan miles de hondureños que han encontrado en estas plataformas una oportunidad para trabajar de manera honrada y digna. Detrás de cada vehículo decomisado no solo existe un automóvil. Existe una familia. Existe un padre que debe pagar la alimentación de sus hijos, una madre que lucha por cubrir los gastos de su hogar, jóvenes que buscan salir adelante y personas que han invertido sus ahorros para generar ingresos en medio de una economía que no siempre ofrece suficientes oportunidades laborales. Resulta preocupante que, en lugar de buscar mecanismos de regulación moderna y justa, la respuesta parezca centrarse únicamente en sanciones y decomisos. La tecnología ha cambiado la forma en que el mundo se mueve, trabaja y genera ingresos. Muchos usuarios prefieren estas plataformas por razones de seguridad, comodidad y eficiencia, mientras que miles de conductores las utilizan como una alternativa para enfrentar el desempleo y el alto costo de la vida. La solución no debería ser perseguir a quienes desean trabajar honestamente. La verdadera solución debe ser crear un marco legal que permita regular estas actividades, garantizar la seguridad de los usuarios, proteger los derechos de los conductores y asegurar que el Estado también pueda supervisar adecuadamente el servicio. Nadie está pidiendo privilegios.