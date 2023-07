Un día como taxista VIP: entregas, llevar niños a la escuela, mover personas... y estar siempre a tiempo

GPS activado, vámonos. Llegué a la Santa Clara a las 5:10 AM, en la entrada el guardia se miraba con mas sueño que yo, ni me preguntó para dónde iba, llamé a la señora, de inmediato me indicó que su casa estaba en la parte final de la residencial, que le regalara unos minutos que ya salía.

A las 4:20 sonó la alarma, ¡Ufff! ¡Qué sueño!, pero ni modo, EL HERALDO Plus quería ser taxi VIP. ¡Aprétela! Que doña Sonia ya sabía que iba llegar un conductor nuevo y no se podía quedar mal de entrada.

De entrada, la levantada de madrugada. La primera carrera me la mandaron por mensaje. ¡Señor Bendito! Había que pasar por doña Sonia a las 5:20 AM en la residencial Santa Clara, allá por Altos de la Santa Rosa, en la salida al sur, y llevarla a la chamba a las Lomas del Guijarro.

Se subió atrás, “vamos a buena hora, ojalá no nos agarré el tráfico, no se asuste, es que aquí me toca irme maquillando”, dijo sonriente, mientras que yo -con gran pena- solo le dije que no se preocupara.

¡Cabal! A las 5:20 AM vi que venía, un par de bolsas en la mano, un ojo pintado y el otro no, y unos puntos, digo yo que eran de base en las mejillas, nariz y frente. ¡Buenos días!, saludó.

Al rato las vi, una señora y la hija, traían tres grandes maletas y, pues, yo he visto que los ruleteros se bajan, abren el baúl y meten las pertenencias y yo no me iba quedar atrás, así que jalé las maletas, las subí con cuidado, les abrí la puerta, bueno, casi la alfombra roja les pongo, eso sí, me dijeron gracias y me sentí bien.

A las 7:20 AM, EL HERALDO VIP ya estaba esperando a su clienta. Bueno, la llamé y le dije que ahí estaba, pero una joven me contestó: “Faltan para las 7:30”. Por dentro solo pensé que si hubiera llegado tarde ella hubiera estado de intensa, pero seguro son pensamientos de taxista.

La segunda carrera era a las 7:30 AM del Hato de Enmedio a Las Vegas del Country, lo que me dejaba una hora muerta y el tigre rugiendo en la panza, así que me fui a desayunar donde mi madre santa.

De ahí a las Lomas del Guijarro por el anillo periférico fue un solo tirón. Llegué rápido, con el pecho hinchado, por cumplir la meta, me pagó 180 lempiras. Con los precios, pues, no pude meter mucha mano, pues ya están estipulados por la empresa que me contrató y siendo mi primer día no me iba poner los moños.

Allá iba yo haciendo caso porque el cliente siempre tiene la razón y doña Sonia, la verdad, tiene buena plática. Me contó la historia de su trabajo, la situación económica de Honduras, niveles de inseguridad, relatos de masacres que le han contado... bueno, casi despedimos al alcalde Aldana por la falta de proyectos y, cuando me percaté, ya estaba en Loarque.

Y ahí el primer error, el carro no anda aire acondicionado y a pesar que era temprano ya sentía calor. Si lo sentía yo, no digamos ellas, así que tocó navegar con el papel de pendejo y en la mente ya tenía las respuestas por si me preguntaban por el aire. Solo pensaba: “Le voy a decir que este carro me asignaron y no sabía que estaba malo o lo voy encender y me voy hacer el sorprendido como que se arruinó de repente”.

Nada que ver, solo bajaron los vidrios y no dijeron nada, llegué a Las Vegas del Country, bajé las maletas, me pagaron 140 lempiras y lo primero inconscientemente que hice fue ver cómo andaba de gasolina. No se había movido nada la aguja y sentí una sensación extraña de felicidad.

El otro viaje era muy cerca, solo me dijeron entrara a una residencial en la misma zona, que iba a recoger unas piñatas donde una muchacha que se llamaba Cindy. En tres minutos le caí a la calle que el GPS me indicó y la llamé para decirle que estaba afuera.

“Aquí estoy yo y no lo miro, a saber en qué calle se metió”, me dijo la joven, y yo educadamente le respondí que tres calles después de la tranca. Ella, muy segura, respondió: “Cuente bien, aquí voy a estar afuera”. Ni modo, me volví a salir a la calle principal y Cindy tenía razón: me faltaba una cuadra.

Al fondo la vi parada, abrí el baúl, traía una piñata bien bonita con listones y decoración sobresaliente, una piñata muy fina. “Mire, con cuidado estos listones no se vaya a parar en ellos y los revienta”, me recomendó, ahí sentí presión. “Mejor, súbala usted”, le dije, recomendando de paso que el cliente la bajara después y así fue.