“Tardé dos años en volver a caminar y así culminar mi carrera”: Joven tras graduarse de la UNAH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Constancia”, así definió su travesía universitaria, Antonio Villatoro Ávila (37), luego de recibir hoy su título en la carrera de Informática Administrativa otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Villatoro contó a EL HERALDO el difícil camino que le tocó vivir en estos últimos 18 años de intentos por salir adelante y culminar sus estudios en la Alma Máter.

“Empecé a estudiar desde el 2004, sin embargo, por motivos ajenos y trabajo me alejé un poco de lo académico. Tiempo después decidí reingresar a la UNAH, sin pensar que en el 2012 sufriría un accidente (vehicular)”, dijo.

El joven expresó que su pesadilla estaba ocurriendo al mismo tiempo que los acontecimientos de malversación de fondos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), lo que significó una pésima atención en su “eterna” estadía.

“En medio del relajo del IHSS me operaron por un ligamento cruzado, la falta y el mal uso de los medicamentos en ese entonces empeoró la situación, ya que me inyectaron una anestesia que no correspondía a la recetada”, lamentó.

Debido al fatal incidente, “me provocó un paro cardíaco doble, dejando la operación a medio hacer, retirándome dos meniscos y colocándome dos clavos en la pierna. Todo eso causó una trombosis por la carga de anestesia, es por ello que tardé dos años en volver a caminar y así culminar mi carrera”, agregó.

Junto a su bastón para lograr apoyarse, Villatoro con orgullo presumió de su logro conquistado, agradeciendo en primer lugar a su madre (No reveló el nombre), quien fue la principal intérprete de su recuperación hasta ahora.

A pesar de todo, envió un mensaje a todas las personas que por distintos motivos abandonan sus sueños, “no hay que quedarse con lo que tienen al frente, todo es posible, aunque requiera más esfuerzo, las cosas siempre se dan”.

