Swisscontact: 30 años de desarrollo social y económico en Honduras

Desde hace tres décadas la organización Swisscontact apuesta por el desarrollo de la región mediante programas de beneficio social, agrícolas y económicos

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 12:07
Durante las últimas décadas, Swisscontact ha ampliado sus áreas de intervención hacia temas de alto impacto como creación de oportunidades en el mercado laboral y emprendimiento para los jóvenes.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo el lema de desarrollo sostenible y apoyo a la región, la organización suiza Swisscontact conmemora 30 años de desarrollo económico y humanitario en Honduras.

Desde el inicio de sus operaciones en 1996, la entidad impulsa un modelo centrado en desarrollo económico local, productividad rural y generación de oportunidades para poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Más de 23 mil personas beneficiaron en 2025 proyectos productivos de Swisscontact

Previo al inicio de una serie de actividades que se desarrollan este miércoles en el Museo para la Identidad Nacional, con motivo del 30 aniversario, el director ejecutivo de Swisscontact, Philippe Schneuwly, quien visita Honduras, destacó la trayectoria de la cooperación internacional en el país y reafirmó la apuesta institucional por un modelo de cambio sostenible que continúe fortaleciendo las economías locales y calidad de vida.

Philippe destacó que a lo largo de estos 30 años, Swisscontact se ha destacado por la promoción de proyectos enfocados en la formación técnica profesional vinculada a mercados laborales y emprendimiento, con impacto directo en miles de familias hondureñas.

El CEO de Swisscontact, Phillip Schneuwly, destacó que la ayuda humanitaria mediante el apoyo socioeconómico del país benefició a miles de personas en la región.

 (Foto: Alex Pérez/EL HERALDO )

“Nos sentimos muy orgullosos de trabajar 30 años en Honduras y Centroamérica. Hemos ejecutado numerosos proyectos que han beneficiado a miles de personas, especialmente en el área de desarrollo rural”, expresó.

Proyectos

Entre los principales logros que suma la organización en estas tres décadas, el director ejecutivo destacó el apoyo a más de 42 mil productores de café y 5,300 productores de cacao que han recibido capacitación en certificación de calidad e implementación de prácticas sostenibles.

Con pasantías y servicios integrales favorecerán a migrantes retornados

Acciones que durante los años, contribuyeron a mejorar la productividad, a elevar los ingresos y fortalecer la competitividad del sector agrícola hondureño en mercados internacionales.

Además, la organización Swisscontact ha movilizado más de 63 millones de dólares (1,600 millones de lempiras) para fortalecer cadenas productivas de competitividad y empleo en Honduras.

Más de 89,000 personas se han visto beneficiadas por la cooperación internacional de Swisscontact.

 (Foto: Cortesía Swisscontact)

Durante la comparecencia del CEO de la organización, se destacaron además prácticas responsables con el medio ambiente y con estándares internacionales de calidad.

Saúl Díaz Ortiz, director regional de América Latina en Swisscontact, subrayó que los proyectos no solo promueven el desarrollo socioeconómico, también impulsan el futuro para miles jóvenes hondureños, posicionando a Honduras en el mapa de la cooperación y la desarrollo humanitario.

“Jóvenes, mujeres, población migrante y personas en riesgo de migrar también son protagonistas de nuestros proyectos. Nuestro compromiso ha estado con ellos durante estos 30 años en Honduras y seguirá en los próximos”, afirmó.

Ayudas

Con una visión centrada en el desarrollo económico sostenible, la organización de origen suizo ha mantenido una intervención estratégica en áreas agrícolas, migratorias y sociales, articulando esfuerzos con el sector privado, comunidades locales y actores internacionales.

Multi-actores fortalecen la reintegración de migrantes retornados en Honduras

“Nosotros estamos celebrando bajo el lema creando oportunidades que trascienden, las oportunidades quedan y miles de personas que hemos beneficiado se van superando y encuentran nuevas alternativas y oportunidades”, explicó Liliana Sánchez, directora de Swisscontact en Honduras.

Los representantes de la organización de desarrollo social, indicaron que luego de tres décadas de trabajo continuo, Swisscontact reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo capacidades productivas, promoviendo la inclusión económica y generando oportunidades que contribuyan al crecimiento sostenible de Honduras.

