Swisscontact: 30 años de desarrollo social y económico en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo el lema de desarrollo sostenible y apoyo a la región, la organización suiza Swisscontact conmemora 30 años de desarrollo económico y humanitario en Honduras. Desde el inicio de sus operaciones en 1996, la entidad impulsa un modelo centrado en desarrollo económico local, productividad rural y generación de oportunidades para poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Previo al inicio de una serie de actividades que se desarrollan este miércoles en el Museo para la Identidad Nacional, con motivo del 30 aniversario, el director ejecutivo de Swisscontact, Philippe Schneuwly, quien visita Honduras, destacó la trayectoria de la cooperación internacional en el país y reafirmó la apuesta institucional por un modelo de cambio sostenible que continúe fortaleciendo las economías locales y calidad de vida. Philippe destacó que a lo largo de estos 30 años, Swisscontact se ha destacado por la promoción de proyectos enfocados en la formación técnica profesional vinculada a mercados laborales y emprendimiento, con impacto directo en miles de familias hondureñas.

"Nos sentimos muy orgullosos de trabajar 30 años en Honduras y Centroamérica. Hemos ejecutado numerosos proyectos que han beneficiado a miles de personas, especialmente en el área de desarrollo rural", expresó.

Proyectos

Entre los principales logros que suma la organización en estas tres décadas, el director ejecutivo destacó el apoyo a más de 42 mil productores de café y 5,300 productores de cacao que han recibido capacitación en certificación de calidad e implementación de prácticas sostenibles.

Acciones que durante los años, contribuyeron a mejorar la productividad, a elevar los ingresos y fortalecer la competitividad del sector agrícola hondureño en mercados internacionales. Además, la organización Swisscontact ha movilizado más de 63 millones de dólares (1,600 millones de lempiras) para fortalecer cadenas productivas de competitividad y empleo en Honduras.

Durante la comparecencia del CEO de la organización, se destacaron además prácticas responsables con el medio ambiente y con estándares internacionales de calidad. Saúl Díaz Ortiz, director regional de América Latina en Swisscontact, subrayó que los proyectos no solo promueven el desarrollo socioeconómico, también impulsan el futuro para miles jóvenes hondureños, posicionando a Honduras en el mapa de la cooperación y la desarrollo humanitario. “Jóvenes, mujeres, población migrante y personas en riesgo de migrar también son protagonistas de nuestros proyectos. Nuestro compromiso ha estado con ellos durante estos 30 años en Honduras y seguirá en los próximos”, afirmó.

Ayudas

Con una visión centrada en el desarrollo económico sostenible, la organización de origen suizo ha mantenido una intervención estratégica en áreas agrícolas, migratorias y sociales, articulando esfuerzos con el sector privado, comunidades locales y actores internacionales.