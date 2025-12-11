Más de 23 mil personas beneficiaron en 2025 proyectos productivos de Swisscontact

Tegucigalpa, Honduras.- Con una inversión de más de 12 millones de dólares, manejados gracias a varios organismos internacionales cooperantes, la Fundación Suiza para la Cooperación Técnica (Swisscontact), potenció varios rubros productivos en 2025, en Honduras.
Los fondos aportados por la Unión Europea (UE), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), la Cooperación Alemana, a través del Banco Alemán de Desarrollo (KFW), el sector privado y el gobierno de Honduras mediante el Banco Mundial (BM), sirvieron para beneficiar con proyectos a 23,983 personas, en el presente año.
El gestor Swisscontact desarrolló seis proyectos con enfoque social en Honduras: Paraíso Verde, Perspectivas, Comrural II, Plan Nescafé, Senior Expert Contact (SEC) e Impacto Circular.
Swisscontac Honduras se consolidó como la oficina más grande de América Latina, con 114 colaboradores y la cartera más robusta de la región, para invertir en los proyectos antes descritos.
Liliana Sánchez, directora país para Honduras, indicó que los proyectos y sus beneficios están dirigidos "a aquellas familias que se encuentran en alguna situación vulnerable. A través de estos programas estamos llevando asistencia técnica, estamos impulsando la asociatividad, porque este es un mecanismo para poder negociar mejor en el mercado y estos son solo algunos de los ejemplos del impacto que estamos teniendo".
Detalló que están trabajando "a nivel de sectores productivos, en la parte agrícola, con café, cacao, ganadería y forestal. En el tema de la economía circular, estamos en una nueva dinámica, impulsando el desarrollo empresarial de negocios verdes".
Las áreas dirigidas
Para el caso, Paraíso Verde es un proyecto financiado por la Unión Europea, que acompaña a más de nueve mil productores del departamento de El Paraíso: 4,655 en el área de café, 416 de cacao, ganadería y en la implementación de prácticas regenerativas climáticas inteligentes".
Carlos Ardón, coordinador del proyecto, explicó que "el enfoque principal del proyecto es trabajar en las cadenas de valor, promover y mejorar la producción, pero con un enfoque ambiental fuerte. El objetivo principal del proyecto es reducir emisiones, o sea, aumentar capturas de carbono y reducir emisiones".
Entre tanto, Perspectivas se centra en brindar apoyo psicosocial y vinculación laboral a más de 10,700 migrantes en la región: Honduras, El Salvador y Guatemala, retornados de Estados Unidos y México
Este proyecto es auspiciado por el Banco Alemán de Desarrollo y ejecutado por la Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA).
"El proyecto Perspectivas llega en un momento muy importante en el país. Es un proyecto que inició en el 2024 y termina para el 2029 con un presupuesto de 36.6 millones de euros. Esto nos convierte en el proyecto más grande de reintegración para la migración de retorno en Centroamérica", resaltó Carlos Suazo, titular de Perspectivas.
Suazó destacó que "el objetivo del proyecto es mejorar la reintegración de las personas, con un enfoque de fortalecer los ingresos y el potencial económico que puedan tener las personas retornadas. Aunque el foco principal son las personas retornadas, también atendemos a jóvenes en riesgo de migración irregular y a población residente que es vulnerable a la migración irregular".
Los distintos proyectos de Swisscontact también ha impulsado la participación activa de mujeres en la cadena del café, promovieron la captura de más de mil toneladas de CO2, mediante el reciclaje y fortaleció la capacidad y competitividad de 4,261 productores rurales en zonas afectadas por el cambio climatico.