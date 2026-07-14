¿Sube o baja? El dólar cambia su precio este miércoles en Honduras, según el BCH

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de compra y venta del dólar presentará variaciones para este miércoles 15 de julio, según lo confirmó el Banco Central de Honduras (BCH).

De acuerdo con el reporte del ente financiero, el dólar estadounidense se cotiza para este miércoles en 26.7580 lempiras para la compra, y en 26.8918 lempiras para la venta.

En comparación con el reporte del martes 14 de julio, cuando el dólar se cotizó en 26.7565 lempiras para la compra y 26.8973 lempiras para la venta.