Sociedad civil insta a elegir a su mejor delegado ante la Junta Proponente

Las que no cumplan esos requisitos podrán votar, mas no postular a candidatos.Melissa Elvir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), espera que no haya una mayor revisión para las organizaciones, más que los que se plantean dentro de la Ley de la Junta Nominadora para participar en la asamblea de sociedad civil.

“No me refiero a que las cosas vayan arregladas, sino, que se pueda elegir al mejor representante de la sociedad civil para participar en la Junta Proponente”, apuntó Elvir, quien anticipó que no hay un candidato fuerte entre las organizaciones.

La asamblea se desarrollará el próximo 26 de mayo en el Salón de Usos Múltiples de la Cancillería de la República, en esta primera etapa de la elección del fiscal general y fiscal general adjunto.