Sociedad civil llama al Congreso Nacional a establecer una verdadera agenda legislativa

EL HERALDO entrevistó a representantes de sociedad civil, quienes concedieron en actualmente en el Congreso, no existe una visión integral sobre los proyectos de país, además de no tener una verdadera agenda legislativa.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la pobre producción legislativa durante el primer trimestre de 2023, desde la sociedad civil consideran que desde el Congreso Nacional no existe liderazgo de la junta directiva para crear una verdadera agenda en torno a la aprobación de leyes prioritarias para el país.

No obstante, a juicio de sociedad civil durante la primera y segunda legislatura, los parlamentarios solamente aprobaron temas de intereses partidarios, debido a la falta de construcción de consensos y el bajo liderazgo de Luis Redondo.

Por su parte Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD) explicó que “se necesita una agenda legislativa real, una visión integral para que el país pueda ir en ruta. Hay mucha improvisación y del 70 al 80% de cosas que se discuten son secundarias y no prioritarias”.

“La mayoría de los temas aprobados en el Congreso Nacional, han sido agendados desde el Ejecutivo. Ya se les terminó el discurso de la narcodictadura del pasado, ya la gente está fastidiada no quiere eso, es más las personas votaron por ellos para que resolvieran el problema pero creo que el Congreso cayó en esa trampa ya”, expresó el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández.

Sobre el particular, Lester Ramírez director de transparencia de la ASJ, señaló “hay que hacer una lectura de liderazgo del CN, sabemos que es débil, es difícil llevar proyectos que no van a ser aprobados, aquí se evitan la vergüenza de presentar proyectos sabiendo que no van a pasar, lo único son los necesarios para los partidos políticos”. En este año apenas se aprobaron 11 proyectos de decreto.