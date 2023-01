Sociedad civil ve un ambiente propicio para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia

“Los antecedentes nos dicen que no es en una sola votación que se elige, pero el análisis es muy bueno y que se elijan de los 45 a los mejores calificados y comprometidos con el país”, recomienda el sacerdote Carlos Rubio.

El presbítero recuerda que “está en ese ambiente la negociación, pero ojalá que lo hagan por Honduras y no por los intereses (de un sector), que eso es lo que lamentamos siempre. Que los intereses son de grupos y no del país; pero si es por los intereses del país, creo que no va a ser difícil ponerse de acuerdo”.

Entre tanto, para Joaquín Mejía, investigador y defensor de derechos humanos, “no necesariamente mañana (hoy) se tiene que lograr el consenso alrededor de las 15 candidaturas; quiero ser optimista y creo que hay un buen ambiente para que la elección se desarrolle de manera normal”.

Si todo marcha de acuerdo con esas expectativas, hoy podría conformarse la nueva Corte Suprema de Justicia.

