Sin resolverse aún inscripción de Jorge Cálix como diputado por Olancho

Tegucigalpa, Honduras.— El presidente de la Juventud Liberal, Danilo Thiebaud, informó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no acata la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para admitir la inscripción del diputado Jorge Cálix como candidato por el departamento de Olancho. Thiebaud afirmó que el expediente se encuentra en el despacho del Consejo Nacional Electoral a la espera de un trámite que debería pasar directamente a la Secretaría General, sin someterse a votación. "Cualquier intento de votación sería contrario a la ley, porque ya existe una resolución firme del Tribunal (de Justicia) Electoral", afirmó. Según los liberales, el fallo del TJE es de cumplimiento obligatorio y superior en jerarquía, pero el CNE aún no ha publicado la fotografía de Cálix en su portal institucional ni ha iniciado la impresión de las papeletas donde debe figurar su nombre, pese a haber declarado previamente la urgencia de ese proceso. Además, señalaron que el trámite pendiente es meramente administrativo y no requiere votación de los magistrados, pues la decisión del TJE tiene carácter vinculante.

Al igual, expresaron que tienen confían en que la consejera Ana Paola Hall actuará conforme a la ley, y aseguraron que la impresión de las papeletas correspondientes a los departamentos de Olancho y Valle debería comenzar la próxima semana. El presidente de la Juventud Liberal, Danilo Thiebaud, recordó que Cálix recurrió al TJE tras recibir una negativa del CNE a su solicitud de inscripción. “Como buen demócrata y abogado, Jorge Cálix presentó su caso ante una instancia superior. El Tribunal de Justicia Electoral admitió su inscripción basándose en la Constitución y la jurisprudencia nacional”, declaró. Thiebaud indicó que el propio Cálix acudió al CNE para entregar su documentación y la fotografía que debía incluirse en la papeleta, un trámite que —dijo— debió haberse reflejado de oficio en el portal institucional.

“Si antes se alegaba falta de tiempo para imprimir, ¿por qué ahora, cuando el recurso ya fue admitido, el proceso sigue detenido?”, cuestionó. Mientras tanto, la polémica se intensifica dentro del propio CNE. El consejero Marlon Ochoa denunció públicamente que la solicitud de inscripción de Jorge Cálix es ilegal. A través de su cuenta en la red social X, Ochoa afirmó que tanto la inscripción de Cálix como la del ciudadano Cristian Villalobos violan la soberanía popular y deforman el proceso electoral. Argumentó que ambos participaron en las elecciones primarias y no resultaron electos, por lo que no pueden ser incluidos nuevamente en las planillas.

Ochoa también cuestionó la validez de la resolución del TJE, al considerar que fue aprobada en una sesión irregular, sin quórum ni convocatoria formal, con la presencia únicamente de dos magistrados. “Ninguna imprenta puede proceder a imprimir una papeleta que evidencie una grave ilegalidad sin asumir su responsabilidad”, advirtió, y anunció además que presentará una denuncia y una recusación contra su compañera en el CNE, Cossette López Osorio, a quien acusó de dirigir una supuesta conspiración revelada en audios divulgados por el Ministerio Público. “La ley no permite fraudes ni atajos ilegales. Mi deber es defender el derecho soberano del pueblo a elecciones limpias y democráticas”, sentenció. Por su parte, el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, informó que el pleno de magistrados resolvió, por mayoría simple, rechazar los incidentes de recusación presentados en los expedientes vinculados a las apelaciones por las planillas de Olancho y Valle. Explicó que los escritos fueron interpuestos por una persona que afirmó ser vecina de Olancho y, al mismo tiempo, tener interés en un caso relacionado con el departamento de Valle, lo que —según Urrutia— demuestra incongruencia y falta de legitimación. El magistrado recordó que, conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica Procesal Electoral, solo pueden interponer recursos quienes tengan un interés legítimo y sustancial dentro del proceso. Tras analizar la documentación, el pleno determinó que no existían fundamentos jurídicos que justificaran la recusación de los magistrados involucrados.