Salvador Nasralla: “No iría de nuevo en alianza con Libre, no cumplieron lo que firmamos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El designado presidencial, Salvador Nasralla, manifestó en las últimas horas que no volvería a hacer una alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre), denunciando que no se han cumplido los acuerdos firmados de cara a las elecciones de noviembre de 2021.

Es importante mencionar que Nasralla, presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), firmó una alianza de hecho con Libre de cara a los comicios generales en donde Xiomara Castro se convirtió en la primera mujer en ser presidenta de Honduras.

Seis meses después de la toma de posesión de Castro y de ejercer el cargo de designado presidencial, Nasralla mostró su inconformidad con su rol dentro del gobierno y denunció que no se han cumplido los puntos estipulados en el acuerdo que firmaron con el partido de gobierno.

“Yo sinceramente fui obligado a hacer una alianza con el partido Libre, no tenemos ningún acercamiento ideológico. Por supuesto que nos conocemos, la familia Zelaya eran mis amigos de dinero cuando yo regresé de estudiar de Chile, los conozco desde siempre. Hicimos una alianza por la necesidad de sacar un delincuente y se cumplió el objetivo. Si yo no hubiera hecho esa alianza en este momento el presidente sería Juan Orlando Hernández”, inició diciendo Salvador Nasralla en el foro 30/30.

“No volvería a hacer una alianza con Libre porque no cumplieron lo que firmamos. Si ellos hubieran cumplido lo que firmamos quiere decir que son personas de palabra, pero como no cumplieron lo que firmaron yo no puedo ir nuevamente a una cosa que ellos no cumplieron. Ellos me hablaron de que íbamos a tomar las decisiones juntos, no estamos tomando las decisiones juntos ni a distancia”, agregó.

Del mismo modo, el designado presidencial denunció que no lo dejan formar parte a la hora de tomar decisiones dentro del gobierno de Honduras, mencionando que la presidenta Xiomara Castro y su círculo más cercano se encargan de esta labor.

“No hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la presidenta, ella tiene un entorno muy cerrado en donde para tener acceso a ella yo no tengo acceso. Ellos creen que el partido Libre ganó solo, cosa que yo no comparto pero con cariño les digo que mi única intención es ayudar a Honduras”, indicó Nasralla.

