Salvador Nasralla a Milton Benítez: “Que siga ladrando solo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ingeniero Salvador Nasralla, designado presidencial, reaccionó tras los ataques que emitió el ministro asesor de Comunicaciones del gobierno, Milton Benítez, mejor conocido “El Perro Amarillo”.

Benítez durante su programa se refirió a Nasralla y su esposa Iroshka Elvir, declarando que “Nasralla es un estúpido. Está en el gobierno y anda criticando al gobierno, es oposición y ganó las elecciones”.

En relación a Elvir, el ministro asesor de Comunicaciones dijo: “Decile a tu muchachita (Iroshka Elvir) que hable. Ese es el problema de agarrar puestos sin tener la capacidad. Ella es vicepresidenta del Congreso y no volvió a hablar”.

“Véngase, Nasralla, si usted es designado. Deje de andar ofreciendo fumar marihuna y sembrar marihuna. Le han dado diez millones de presupuesto, ¿dónde está?”, concluyó Benítez.

En plática con EL HERALDO, el designado presidencial le recordó a Benítez cuando lo asesoró luego que salió de trabajar de dos medios de comunicación y consideró que es un malagradecido.

“Sinceramente no sé en qué red transmite ‘El Perro’. Me mandaron una publicación en las redes sobre su familión que tiene empleado en el gobierno y no le quiero subir el nivel respondiendo, que siga ladrando solo”, comenzó respondiendo Nasralla

“Yo lo asesoré en 2013, 2014 hasta 2018. Lo corrieron de Hondured y de Une TV y yo fui quien le recomendó hacer su programa en redes pero no tengo facilidad para sintonizarlo. Siempre existe la posibilidad que un perro malagradecido te muerda la mano”, agregó.

El designado menciona que esta no es la primera vez que Benítez habla de él puesto “que el año pasado también me atacó porque creyó que yo estaba detrás de una campaña donde le pedían en muchas pancartas devolver el dinero en San Pedro Sula”.

Para cerrar, Nasralla le recordó el señalamiento sobre una denuncia que le hicieron. “Más de $100,000 que recaudó en Estados Unidos y no dio buen destino”.

