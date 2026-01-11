EE UU endurece cerco contra MS-13 y Barrio 18 con designaciones terroristas

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Honduras, reafirmó este domingo 11 de enero la implementación de nuevas designaciones de organizaciones criminales consideradas terroristas.
Según la comunicación oficial, estas acciones buscan desmantelar redes criminales que operan en la región, incluyendo a grupos como MS-13 y Barrio 18.
Asimismo, que las designaciones de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) ofrecen herramientas clave para las fuerzas del orden, tales como el bloqueo de activos, sanciones penales y restricciones de visado. Esto ayuda a cortar los apoyos económicos y logísticos a estos grupos.
La embajada afirmó que estas acciones fortalecen las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Honduras, en un esfuerzo conjunto por frenar la violencia y el crimen transnacional que azota a las comunidades.
¿Cómo se designa a una organización como terrorista extranjera?
La Secretaria de Estado de EE UU determina que una organización es extranjera, participa en actividades terroristas y representa una amenaza para la seguridad del país. Luego, se comunica esta decisión al Congreso y se hace pública.
Entre las recientes designaciones en la región, se incluyen a grupos como MS-13, Barrio 18, el Tren de Aragua y varios carteles mexicanos.
Según las autoridades estadounidenses, las consecuencias de una designación como FTO son severas: los activos en instituciones financieras estadounidenses quedan bloqueados, y se impone responsabilidad penal a quienes proporcionen apoyo material a estos grupos.
Además, se aplican restricciones de inmigración y visados para quienes colaboren con estas organizaciones.