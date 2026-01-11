EE UU endurece cerco contra MS-13 y Barrio 18 con designaciones terroristas

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Honduras, reafirmó este domingo 11 de enero la implementación de nuevas designaciones de organizaciones criminales consideradas terroristas.

Según la comunicación oficial, estas acciones buscan desmantelar redes criminales que operan en la región, incluyendo a grupos como MS-13 y Barrio 18.

Asimismo, que las designaciones de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) ofrecen herramientas clave para las fuerzas del orden, tales como el bloqueo de activos, sanciones penales y restricciones de visado. Esto ayuda a cortar los apoyos económicos y logísticos a estos grupos.