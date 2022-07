“El pueblo tiene la verdadera lista de corruptos y ahí no estamos nosotros”: Edgardo Casaña

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña, reaccionó este viernes a la lista que incluye su nombre y que lo señala por presuntamente cometer actos de corrupción en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), hace algunos años.

Fue a tempranas horas de este día cuando trascendió una nueva Lista Engel que incluye a exfuncionarios y actuales autoridades de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. En el caso de Honduras, son 15 los nombres que destacan, siendo uno el del congresista por el departamento de Santa Bárbara.

“Da pesar cómo un país con tanto poderío ideológico, institucional y logístico, diga al cerrar, que Casaña hizo todo eso para agenciarse votos y mantenerse en el poder ¡Por Dios Santo! ¡En el 2014 Casaña quería votos y quería mantenerse en el poder! En el 2010 Casaña era aun dirigente magisterial y el partido por el cual el pueblo de Santa Bárbara me eligió diputado, el Partido Libertad y Refundación, me dio la oportunidad de ser diputado cuatro años después, en el 2014; es increíble realmente, Libre no existía... Acaba de tomar el poder mi presidenta, en el 2010 Libre ni existía, ¿cuál poder?”, cuestionó durante una conferencia de prensa desde el Congreso.

“Este es un día triste para nosotros los luchadores sociales, un día vergonzoso para la Organización Internacional del Trabajo, que a luchadores sociales se les denigre de esta forma y se les castigue”, dijo el parlamentario, al tiempo que cuestionó que otros nombres no aparecen dicho listado.

“Nunca en la Lista Engel han salido publicados los golpistas, los que destruyeron la democracia y la institucionalidad de Honduras. Siguen sin estar ahí, pero no se preocupen... A quienes redactan estas listas acá en Honduras y afuera, el pueblo hondureño ya tiene la verdadera lista de corruptos y se los aseguramos, ahí no estamos nosotros”, aseguró.

El diputado dijo que los cinco millones de dólares mencionados en el documento corresponden a los 300 lempiras de aumento que fueron otorgados a 20 mil jubilados por un periodo 14 meses. “Si ustedes multiplican les va a salir eso”, indicó, no sin antes asegurar que ese dinero fue a parar directamente a las cuentas de cada docente.

Y sobre su visa, dijo que no tiene, pues se le venció en 2020, en medio de la pandemia, y no la ha vuelto a tramitar.

“El problema mío surge el 25 de noviembre en el CNE, el que tenga oídos que oiga. Sé porqué estoy diciendo eso y una Corte Suprema de Justicia, que me ha perseguido, por la cual yo no voté, que le dije siete veces no, me sigue cobrando esa lealtad que yo tuve con ustedes, pueblo hondureño y Partido Libertad y Refundación. Soy un perseguido, no porque me meten en una lista hoy”, dijo sin dar más detalles de por qué señala ese día como el inicio de este nuevo calvario que asegura estar viviendo.