¿Romeo Vásquez será ministro en gobierno de Nasry Asfura? Esto dice su hijo

Tegucigalpa, Honduras.- Jesús Vásquez, hijo de Romeo Vásquez, adelantó que su padre pronto volverá del exilio y muchas personas se van a sorprender, especialmente los militantes de Libertad y Refundación (Libre). En noviembre del 2025, la Policía Nacional elevó a 35 millones la recompensa por información que dé con el paradero del exjefe de las Fuerzas Armadas.

En conversación con varios medios en Olancho, el vástago de Romeo Vásquez precisó que "nos tuvimos que enfrentar al gobierno, un gobierno autoritario que quiso utilizar a mi papá para quedarse en el poder y al final el pueblo hondureño habló porque nadie quiere comunismo en este país, quieren vivir en libertad". Vásquez adelantó que "mi papá pronto va a regresar, pronto va a bajar de la montaña y yo creo que algunos han de estar asustados, los de Libre por ejemplo". El Ministerio Público acusa al militar retirado de asesinato en perjuicio de Isy Obed Murillo y tentativa de asesinato contra Alex Roberto Zelaya, hechos registrados durante el golpe de Estado de 2009.