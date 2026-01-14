  1. Inicio
¿Romeo Vásquez será ministro en gobierno de Nasry Asfura? Esto dice su hijo

El hijo de Romeo Vásquez también adelantó que el exjefe militar “pronto va a bajar de la montaña”

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 17:19
¿Romeo Vásquez será ministro en gobierno de Nasry Asfura? Esto dice su hijo

Romeo Vásquez ha estado escondido en un punto donde las fuerzas del orden no han podido ubicarlo.

Foto: Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- Jesús Vásquez, hijo de Romeo Vásquez, adelantó que su padre pronto volverá del exilio y muchas personas se van a sorprender, especialmente los militantes de Libertad y Refundación (Libre).

En noviembre del 2025, la Policía Nacional elevó a 35 millones la recompensa por información que dé con el paradero del exjefe de las Fuerzas Armadas.

Fiscal general ante un eventual juicio político: "Ese es un tema que a mí no me preocupa"

En conversación con varios medios en Olancho, el vástago de Romeo Vásquez precisó que “nos tuvimos que enfrentar al gobierno, un gobierno autoritario que quiso utilizar a mi papá para quedarse en el poder y al final el pueblo hondureño habló porque nadie quiere comunismo en este país, quieren vivir en libertad”.

Vásquez adelantó que “mi papá pronto va a regresar, pronto va a bajar de la montaña y yo creo que algunos han de estar asustados, los de Libre por ejemplo”.

El Ministerio Público acusa al militar retirado de asesinato en perjuicio de Isy Obed Murillo y tentativa de asesinato contra Alex Roberto Zelaya, hechos registrados durante el golpe de Estado de 2009.

Estas son las instituciones que Nasry Asfura eliminaría al comenzar su gobierno

“Todos los delitos que le inventaron son falsos y lo quisieron utilizar para asustar a las Fuerzas Armadas, fueron derrotados y no solo en Honduras, también a nivel internacional porque el socialismo está acabado”, acotó Jesús Vásquez.

Finalmente se le preguntó si es cierto que su padre será ministro en el gobierno de Nasry Asfura, contestando: “Es información que anda circulando por ahí, pero no hay nada concreto. Mi papá independientemente de un puesto público o no va a seguir luchando por su patria desde la trinchera que le toque”.

