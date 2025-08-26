  1. Inicio
Requerimientos fiscales contra exdirector del Hospital Escuela y otros funcionarios por corrupción

El MP acusa al exdirector del hospital, Osmin Tovar, de aumentar su sueldo ilegalmente en 2017. Por otro lado, el MP solicita antejuicio contra un alcalde

  • 26 de agosto de 2025 a las 11:54
Fotografía de Osmin Tovar.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) presentó requerimientos fiscales contra varios funcionarios públicos por delitos de corrupción, figurando entre los acusados el exdirector del Hospital Escuela, Osmin Tovar.​​​​​

En el caso de Tovar, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Público (Fetccop) lo señala a él y a exmiembros del consejo directivo del Hospital Escuela de aumentarse sus salarios de manera ilegal en 2017.

Requerimiento fiscal por desvío de L39.5 millones en el Instituto de la Propiedad

"No se aprobaron de acuerdo a ley. Se incrementaron sus salarios y esto es un delito, por eso es que están siendo acusados", declaró Yuri Mora, portavoz del MP.

Por otro lado, la Fetccop presentó una solicitud de antejuicio contra Aníbal Erazo Alvarado, actual alcalde de Santa Rosa de Copán, así como a dos regidores de la corporación municipal. A los tres se les acusa por malversación por aplicación diferente.

Según las investigaciones, "habrían aprobado la donación irregular de un terreno a la madre de un juez de Justicia Municipal, Bayron René Hernández Castañeda, quien ya fue acusado de recibir coimas a cambio de agilizar trámites en la municipalidad", detalló Mora.

Hasta el momento, no se ha pronunciado Osmin Tovar ni ningún otro exintegrante de la junta directiva del centro hospitalario.

Otro caso que indaga el MP es el de cuatro agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a quienes se les supone responsables por ejecutar un allanamiento ilegal y sustraer 50,000 lempiras de una vivienda en Ocotepeque.

A dos meses del escándalo en Sedesol, Fiscalía no ha citado a declarar a ningún involucrado

Por su parte, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) acusan a empleados del Instituto de la Propiedad (IP) y particulares de orquestar un fraude inmobiliario en San Pedro Sula.

Se falsificaron escrituras y utilizaron la firma de un notario para registrar los bienes en el IP. Con esas inscripciones, vendieron las propiedades por millones de lempiras.

Otras fiscalíasd del MP también presentaron requerimientos fiscales contra empleadas del Poder Judicial, otra oficial de la DPI, un elemento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y empleados de la Administración Aduanera de Honduras.

