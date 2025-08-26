Requerimientos fiscales contra exdirector del Hospital Escuela y otros funcionarios por corrupción

En el caso de Tovar, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Público (Fetccop) lo señala a él y a exmiembros del consejo directivo del Hospital Escuela de aumentarse sus salarios de manera ilegal en 2017.

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) presentó requerimientos fiscales contra varios funcionarios públicos por delitos de corrupción , figurando entre los acusados el exdirector del Hospital Escuela , Osmin Tovar.​​​​​

"No se aprobaron de acuerdo a ley. Se incrementaron sus salarios y esto es un delito, por eso es que están siendo acusados", declaró Yuri Mora, portavoz del MP.

Por otro lado, la Fetccop presentó una solicitud de antejuicio contra Aníbal Erazo Alvarado, actual alcalde de Santa Rosa de Copán, así como a dos regidores de la corporación municipal. A los tres se les acusa por malversación por aplicación diferente.

Según las investigaciones, "habrían aprobado la donación irregular de un terreno a la madre de un juez de Justicia Municipal, Bayron René Hernández Castañeda, quien ya fue acusado de recibir coimas a cambio de agilizar trámites en la municipalidad", detalló Mora.

Hasta el momento, no se ha pronunciado Osmin Tovar ni ningún otro exintegrante de la junta directiva del centro hospitalario.

Otro caso que indaga el MP es el de cuatro agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a quienes se les supone responsables por ejecutar un allanamiento ilegal y sustraer 50,000 lempiras de una vivienda en Ocotepeque.