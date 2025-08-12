Jefe de Uferco admite que fiscales renuncian por mejores salarios en el sector privado

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, confirmó que varios fiscales han dejado el Ministerio Público (MP) en busca de mejores salarios fuera de la institución. De acuerdo con la información de la presidenta de la Asociación de Fiscales de Honduras, Elky Alvarado, al menos 25 de sus colegas dejaron el Ministerio Público en lo que va del 2025, situación que les preocupa en sobremanera. Santos precisó que, en el caso de la Uferco, “se han ido fiscales, creo que unos cuatro o cinco, pero han sido sustituidos por otros que vienen de otras Fiscalías”.

Admitió que la renuncia de muchos de ellos se debe a que "tienen ofertas mejores de trabajo. En el caso de la Uferco, dos de ellos están trabajando con la Defensa; los ingresos son mucho mejores que los que tienen en el Ministerio Público", aceptó. Otros de los que han renunciado, lo han hecho a razón de que consideran que el trabajo en el Ministerio Público les representa muchos riesgos y peligros a su integridad física y la de sus familias, pero además, porque tienen la edad y han cumplido con el tiempo que manda la ley para poder jubilarse.

Recurso humano

La pérdida de este recurso humano ha llevado a varios de los abogados, litigantes asiduos en los tribunales de justicia, especialmente en la etapa de juicio oral y público, a manifestar que las causas no son bien planteadas o defendidas por los fiscales del Ministerio Público. Sobre ese particular, Santos arguyó: "los casos que el Ministerio Público presenta en la Corte Suprema de Justicia, están bien justificados, bien investigados, se adjunta toda la prueba que requiere el Código Procesal Penal; lo que pasa que las defensas tienen que justificar su trabajo y siempre van a atacar al Ministerio Público".

El fiscal aseguró que de las últimas acusaciones que ha presentado el ente acusador del Estado, es porque existe la suficiente prueba para sustentar los cargos imputados a los involucrados.

No hay incentivos

Nilia Ramos, quien también dejó su cargo de fiscal en el Ministerio Público, hace varios años, es del criterio que la entidad investigadora no reúne las expectativas de los profesionales del derecho. "Cuando hay un presupuesto bastante bajo, cuando no hay logística y aunado a eso un fiscal general (Johel Zelaya) que no tiene el conocimiento idóneo como para dirigir la institución, recibiendo instrucciones desde la casa de gobierno; obviamente va a estar en desacuerdo los fiscales de carrera", argumentó Ramos. La ahora litigante privada evidenció que en sustitución de las decenas de fiscales que han abandonado el MP en los últimos meses, han nombrado a fiscales con poca experiencia, con recomendaciones políticas, a ocupar los cargos que fiscales de carrera tenían.

En relación a la experiencia del fiscal general, Johel Zelaya, como un profesional de carrera, Ramos criticó que "había una gran necesidad del partido Libertad y Refundación y de los Zelaya Castro, de que fuese Johel Zelaya, porque es familiar, por afinidad, de Rixi Moncada".

