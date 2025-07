Luis Javier Santos piensa en renunciar: "No veo claro hacia dónde va la lucha anticorrupción"

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Javier Santos , jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) , adelantó que está pensando en dejar su cargo porque no sabe hacia dónde va la lucha anticorrupción.

"Cuando vino la misión nos llenó un poco, nos motivó y volvimos a creer en esta lucha contra la corrupción, pero ahora hay un retroceso y he pensado, al mismo tiempo que se lo he puesto en conocimiento a las autoridades de poner a disposición mi cargo porque no veo claro hacia dónde va la lucha contra la corrupción", indicó.

Santos añadió que "hay personas que vienen iniciando en el Ministerio Público y no tienen ese conocimiento tan profundo de cómo funcionan esas redes de corrupción o cómo funcionan los políticos dentro de nuestra sociedad; creo que tienen menos perjuicio y pueden hacer un mejor papel de la lucha contra la corrupción".

Finalmente precisó: "Es tiempo de poderle ceder ese espacio a otras personas, uno no puede seguir toda la vida luchando contra la corrupción y aun en contra de personas que no quieren que uno siga trabajando".

En relación con la lucha contra la corrupción, el mismo fiscal Luis Javier Santos dijo que veía muy difícil la llegada de la CICIH.

“Si no se agilizan los procesos en lo que resta de 2023 creo que durante el actual gobierno no debemos esperar una CICIH”, sostuvo en octubre de ese año.

El gobierno de Xiomara Castro concluirá en enero y hasta la fecha no se ha firmado el convenio para la instalación de la CICIH.