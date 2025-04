Repentino retiro de embajadora de Nicaragua causa escándalo en el país

En primera instancia se dio a conocer que este brusco movimiento diplomático era como una medida de protesta por la dictadura nicaragüense, debido a que no se aceptaron los 22 puntos que pretendía incluir el canciller de Nicaragua a la declaratoria.

Esto fue porque hace tres días se realizó la IX cumbre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde Nicaragua fue uno de los tres países que no aceptó el consenso para la Declaratoria de Tegucigalpa.

El retiro de los diplomáticos se dio a conocer en primera instancia por el diario La Prensa de Nicaragua, y las autoridades de Cancillería de Honduras a eso del mediodía aún no tenían conocimiento.

Antonio García, vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, dijo en primera instancia que desconocen la decisión, ya que no han recibido una notificación, pero reconoció que “Nicaragua se molestó porque no se incluyeron algunos puntos que ellos querían, no pudieron ser incluidos y entonces hace esta protesta, pero es algo en el marco de Celac que nosotros confiamos será muy temporal”.

García dijo que esto sucede muy seguido en el Derecho Internacional y que es una manera de protestar, asegurando que no es el primer país que toma tal determinación.

“La Declaración de Tegucigalpa tomó varios días de negociación porque la Celac no es un club de países izquierdistas, como dicen por ahí, sé que eran 22 puntos y una declaración que tiene muchos puntos se arriesga de que no sea aceptada por otros (países)”, mencionó.

De igual manera, el canciller Enrique Reina, aseguró que la Declaración de Tegucigalpa tiene ocho puntos genéricos que fueron abordados en las ocho cumbres anteriores de la Celac.