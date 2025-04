Diputados sesionaron menos de tres horas y regresarán hasta después de Semana Santa

"Insisto que los diputados hemos sido electos para legislar, no para andar agarrando bonos. Cada quien es libre, no debería ser así, pero bueno. Hay que preguntarles a los que agarran a cambio de qué agarran y les ofrecen ese dinero", declaró.

"¿Por qué se me impidió el uso de la palabra para darle lectura a mi moción de orden ante el pleno en el Hemiciclo? ¡Ese es el procedimiento legislativo! Yo no le he entregado al señor Pino el documento que me proponía presentar al pleno", denunció.

El diputado Hugo Noé Pino quien presidió las dos últimas sesiones. Se justificó de no brindar la palabra a Maribel Espinoza argumentando "no se prestaría a un circo político", además de señalar la moción incumple con los lineamientos requeridos, señalando existen "suficientes investigaciones" a lo ocurrido el 9 de marzo.

"Esas actitudes de no dar la palabra a los diputados, de no fomentar la característica esencial de los parlamentos es realmente parlar, hablar que todos se expresen eso es lo que priva en un Congreso Nacional", señaló el analista político, Kenneth Madrid.

Continuó: "Que sea calificada una conducta de si es bueno o mala, si corresponde o no por un presidente del Congreso creo es totalmente incorrecto. Si realiza o pide algo contrario a derecho y otros lo apoyan, recordemos que la Constitución dice que los funcionarios no tiene más responsabilidad que la que la ley le otorga".

La moción impulsada por la diputada Maribel Espinoza y la bancada liberal, cuenta con el respaldo de más de 70 votos favorables del Partido Nacional y el partido Salvador de Honduras (PSH).