¿Quién es el canciller al que Xiomara Castro ignoró tras desacuerdo en Declaración de Tegucigalpa en la Celac?

"Lo único que quiero expresarle es que no hay completo consenso porque no se recogen los puntos fundamentales y principales de esta organización", reiteró el representante del vecino país. Finalmente, Castro respondió: "Vamos a darle la palabra en el momento en que corresponda, gracias". Esta situación generó diversas reacciones, pues aunque solo tres de las 33 delegaciones se opusieron a la firma del convenio, no tuvieron el espacio para pronunciarse, a pesar de solicitarlo en diversas ocasiones.