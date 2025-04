Nicaragua retira a su embajadora en Honduras tras denunciar falta de consenso en la Celac

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Nicaragua dejó sin efecto este viernes el nombramiento de su embajadora en Honduras , Iris Audelly Acuña Huete , tras denunciar, al igual que Argentina y Paraguay, que "no hubo consenso" en la declaración final aprobada en la IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada esta semana en Tegucigalpa. ​​​​ La Presidencia de Nicaragua, con sus copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo , quienes no asistieron a la cumbre, pese a la cercanía geográfica, acordaron, según la publicación en el diario oficial La Gaceta, “dejar sin efecto el nombramiento de la compañera Iris Audelly Acuña Huete, en el cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Honduras", puesto oficializado el 20 de septiembre de 2023. "El presente acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha", anunció la publicación en el Diario oficial, por medio del acuerdo presidencial N. 54-2025.

"La Declaración de Tegucigalpa tomó varios días de negociación porque la Celac no es un club de países izquierdistas, como dicen por ahí, sé que eran 22 puntos y una declaración que tiene muchos puntos se arriesga de que no sea aceptada por otros (países)", mencionó. De igual manera, el canciller Enrique Reina, aseguró que la Declaración de Tegucigalpa tiene 8 puntos genéricos que fueron abordados en las 8 cumbres anteriores de la Celac.

Antonio García, vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, dijo que desconocen la decisión, pues no han recibido una notificación, pero reconoció que "Nicaragua se molestó porque no se incluyeron algunos puntos que ellos querían, no pudieron ser incluidos y entonces hace esta protesta, pero es algo en el marco de Celac que nosotros confiamos será muy temporal".

La presidencia de la República de Nicaragua, co-presidente Daniel Ortega y co presidenta Rosario Murillo, en uso de las facultades que les confiere la Constitución Política, acuerdan: Artículo 1: Dejar sin efecto el nombramiento de la compañera Iris Audelly Acuña Huete, en el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Honduras, contenido en el acuerdo presidencial N. 183-2023, de fecha once de septiembre del año dos mil veintitrés, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N.169 del 20 de septiembre del año dos mil veintitrés". Además, llama la atención que la publicación ocurra dos días después de que se protagonizara el desacuerdo en la Cumbre de la Celac. ​​

Fue en ese momento en que los delegados paraguayos pidieron la palabra: "Perdón, soy de la delegación de Paraguay y no hay consenso, Paraguay no da su consenso a la declaración", se escuchó decir a alguien.

Sin embargo, tanto la mandataria hondureña, como los demás presidentes que estaban dentro de la sala, ignoraron el llamado de la delegación y aplaudieron y celebraron la aprobación de la declaratoria. A la postura se sumó una voz masculina que dijo, en apoyo a Paraguay: "Argentina tampoco aprueba. Se violaron los estatutos de la Celac".

Una vez más, según se puede apreciar en la transmisión de la Cumbre, la delegación de Paraguay le pidió la palabra a Castro minutos antes de que el primer ministro de Guyana disertara, pero ella los ignoró.

"Presidenta, con todo respeto, le pido la palabra", le dijeron varias veces los delegados, pero la mandataria seguía sin prestarle atención y siguió con la planificación, dándole después la palabra al canciller Enrique Reina, quien dio detalles de la declaratoria.

En un tercer llamado, esta vez por parte de Nicaragua, Castro finalmente le contestó, pero no para darle la oportunidad de hablar, sino para decirle que en su momento podría hacerlo.



"Todos los cancilleres van a tener la palabra, en este momento tenemos la solicitud del presidente (Nicolás) Maduro, de pasar un video y después del video, vamos a receso", le dijo a los paraguayos, quienes no dudaron en dejar clara su postura pese a que no les dieron la oportunidad de hablar en ese momento.



"Lo único que quiero expresarle es que no hay completo consenso porque no se recogen los puntos fundamentales y principales de esta organización", dijo el representante de Nicaragua sobre la aprobación de la Declaración de Tegucigalpa.

"No existe el consenso necesario porque hay que incluir una serie de puntos fundamentales", reiteró.

"Vamos a darle la palabra en el momento en que corresponda, gracias", respondió tajante la mandataria, quien siguió con el programa de la Cumbre en un ambiente un poco tenso por el momento vivido.

