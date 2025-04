¿Quién es Iris Audelly Acuña Huete, embajadora de Nicaragua retirada de Honduras?

Ante su retiro, el canciller de Honduras, Enrique Reina, dijo que Nicaragua no retira de forma permanente a su Embajada en Tegucigalpa por diferencias en la Cumbre de la Celac, sino que solo es un relevo de representante en el país. "Hablé con el canciller de Nicaragua (...) No hay retiro. Ellos están pidiendo un beneplácito para un nuevo embajador. Y no tiene nada que ver con la Celac. Solo están cambiando de embajador", dijo Reina. Aun así, genera suspicacia la coincidencia de la sustitución de autoridades diplomáticas con el desacuerdo vivido en la cumbre.