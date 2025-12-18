Renato Álvarez a Roosevelt Hernández: "No se logra recuperar la credibilidad de las FFAA mucho menos en lo personal"

Tegucigalpa, Honduras.- El periodista Renato Álvarez fue abordado este jueves 18 de diciembre durante un evento en San Pedro Sula, para ser consultado sobre las recientes amenazas en su contra, acreditadas al ahora exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.

En ese sentido, el periodista dejó en claro que no interpuso una denuncia formal, sino que más bien fue pública, pero sí reconoció la existencia de un informe de inteligencia militar que no fue desmentido por Roosevelt Hernández.

Una fuente confiable de EL HERALDO reveló una conversación telefónica entre el extitular de las FF AA y un tercero, que todavía no ha sido identificado, en la que Hernández utilizó expresiones insultantes hacia el reconocido periodista.

"Renato Álvarez, ese hijo de pu** basura, que es un gran arrastrado de mier**... ya va a ver cómo va a quedar", dice parte de la llamada registrada en el informe militar.

Como reacción, Álvarez se dirigió hacia Roosevelt durante la transmisión del noticiero TN5 del pasado martes. "Dígaselo a Honduras, ¿cómo voy a quedar, general Hernández? Porque sí he sentido una amenaza", expresó Renato.

Este jueves, durante su discurso en la ceremonia de traspaso de mandato de las Fuerzas Armadas, que se realizó a eso de las 10:00 de la mañana, Hernández negó haber amenazado a Álvarez.

Al ser consultado por los medios, Renato Álvarez -sobre que opinaba de la disculpa de Hernández- (aunque en realidad no fue que se disculpó, sino que lo negó), Renato dijo que "si es así como me lo estás planteando, si es así como me lo planteas: general Roosevelt Hernández, rectificar es de sabios porque usted tenía el estandarte de las FF AA y cuando el público escucha a un jefe del Estado Mayor Conjunto en esos términos, sabe que no se logra recuperar la credibilidad de las FF AA, mucho menos en lo personal. Pero si usted ha rectificado hoy, Honduras se lo agradece y nos genera un poquito de esperanza", expresó Renato.

Lo dicho por el jefe militar es que "de manera pública le expreso al licenciado Renato Álvarez, que no he expresado ni en mi corazón, ni de mi boca la intensión de dañar su integridad física o algo mayor, hemos sido respetuosos con ustedes los periodistas".