Congreso analiza reformas para ampliar voto indígena y afrodescendiente

Tegucigalpa, Honduras.-Un grupo de diputados del Congreso Nacional, integrantes de la Comisión de Enlace de Grupos Indígenas y Afrodescendientes, conocieron los hallazgos preliminares del informe de la Misión Técnica de Diálogo Intercultural en La Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios. El documento constituye un insumo técnico para acompañar el proceso de reformas electorales orientadas a fortalecer la participación política de los pueblos indígenas yafrodescendientes de Honduras (PIAH). El informe también aporta elementos al análisis legislativo impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con financiamiento de la Unión Europea (UE).

Erika Urtecho, vicepresidenta del Congreso Nacional y secretaria de la Comisión Electoral, valoró el respaldo internacional al proceso. “Los hallazgos del informe están muy apegados a la realidad que se vive en esta parte del país y, ante tanta necesidad, hay varios temas que deben abordarse e implican trabajar en conjunto con varias secretarías de Estado”, expresó Urtecho. Los resultados de la investigación incluyen información obtenida mediante diálogos territoriales relacionados con: acceso al voto,niveles de representación política,confianza en las instituciones electorales,percepción de exclusión,mecanismos de participación y consulta intercultural en territorios PIAH. La presentación estuvo a cargo de Mirna Cuentas, consultora internacional del PNUD, quien lidera los diálogos interculturales sobre reformas electorales con los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante una metodología de escucha activa enfocada en identificar necesidades territoriales.

El encuentro permitió articular los insumos recogidos en las comunidades con el proceso legislativo nacional, reconociendo el papel de la Comisión de Enlace PIAH como puente entre las demandas territoriales y el debate político. Alessandro Fracassetti, representante residente del PNUD en Honduras, destacó el momento del diálogo institucional. “Este espacio se consolidó en un momento propicio y estratégico para promover una reflexión conjunta sobre la incorporación de enfoques interculturales, territoriales y de derechos humanos en los procesos de reforma electoral, reafirmando el compromiso del PNUD de seguir acompañando al Estado hondureño en el fortalecimiento de la democracia”, detalló. Por su parte, Mickael Roudaut, jefe de la Sección Política de la Unión Europea en Honduras, subrayó las particularidades del departamento de Gracias a Dios. “Gracias a Dios es un departamento en sí mismo y tiene una realidad muy diferente al resto de Honduras, y esta realidad debe ser tomada en cuenta. El 80 por ciento de la población no tiene electricidad y el acceso al agua potable es precario; todo esto tiene un impacto directo en las personas”, comentó Mickael Roudaut, jefe de la Sección Política de la Unión Europea en Honduras.