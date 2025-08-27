Tony García tras reunión con Nasralla y Elvir: Fue un "reencuentro muy agradable "

Tegucigalpa, Honduras.- El ex vicecanciller de la República, Antonio "Tony" García, sostuvo una reunión con el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y su esposa, la diputada Iroshka Elvir. El encuentro tuvo lugar en la residencia de García, luego de casi cuatro años sin compartir un espacio personal con la pareja.

A través de sus redes sociales, García describió la cita como "un reencuentro muy agradable".

En su encuentro destacó la visión de Nasralla en temas de inversión y seguridad, y las distintas deficiencias que enfrenta el país.