Tony García tras reunión con Nasralla y Elvir: Fue un "reencuentro muy agradable "

Tegucigalpa, Honduras.- El ex vicecanciller de la República, Antonio "Tony" García, sostuvo una reunión con el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y su esposa, la diputada Iroshka Elvir. El encuentro tuvo lugar en la residencia de García, luego de casi cuatro años sin compartir un espacio personal con la pareja.
A través de sus redes sociales, García describió la cita como "un reencuentro muy agradable".
En su encuentro destacó la visión de Nasralla en temas de inversión y seguridad, y las distintas deficiencias que enfrenta el país.
"Me impresionó la visión de Salvador, profundamente enfocada en la inversión y la seguridad, y su sentido de urgencia por abordar los grandes desafíos que enfrenta nuestro país", manifestó García.
Hasta el momento, ni Nasralla ni Elvir han emitido más declaraciones públicas sobre el encuentro, que se produce en un ambiente de "reacomodo" político de cara a las elecciones generales de 2025.
Antonio García, ex vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, dimitió de su cargo el 11 de agosto de 2025 tras desacuerdos con el gobierno de Xiomara Castro por el respaldo expresado al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En ese entonces, el 9 de agosto, Castro rechazó las acusaciones formuladas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos anunciara un incremento en la recompensa ofrecida por su captura.