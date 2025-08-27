Cálix a "Mel" Zelaya: "Siguen defendiendo a Maduro. Si es gran billete el que le cobran"

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Jorge Cálix comparó las declaraciones del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) con las del exmandatario Juan Orlando Hernández, acusado por narcotráfico en Estados Unidos, tras negar que el régimen de Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios hondureños para utilizar el espacio aéreo para el tráfico de drogas.

En sus redes sociales, Cálix señaló que el argumento de Zelaya, quien aseguró que el gobierno de Xiomara Castro ha sido reconocido por Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, es similar al que en su momento utilizó el expresidente Juan Orlando Hernández.

“Lo mismo decía JOH y miren dónde está”, escribió Cálix, en referencia a la condena por narcotráfico que cumple Hernández en Estados Unidos.