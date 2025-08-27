Cálix a "Mel" Zelaya: "Siguen defendiendo a Maduro. Si es gran billete el que le cobran"

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Jorge Cálix comparó las declaraciones del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) con las del exmandatario Juan Orlando Hernández, acusado por narcotráfico en Estados Unidos, tras negar que el régimen de Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios hondureños para utilizar el espacio aéreo para el tráfico de drogas.
En sus redes sociales, Cálix señaló que el argumento de Zelaya, quien aseguró que el gobierno de Xiomara Castro ha sido reconocido por Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, es similar al que en su momento utilizó el expresidente Juan Orlando Hernández.
“Lo mismo decía JOH y miren dónde está”, escribió Cálix, en referencia a la condena por narcotráfico que cumple Hernández en Estados Unidos.
El parlamentario también cuestionó la ausencia de acusaciones contra Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, a quien mencionó en el contexto de señalamientos por supuesta colaboración con el narcotráfico.
“Del gobierno de Estados Unidos lo único que veo es que no se explican cómo es que el cuñado de la presidenta Castro sigue sin ser acusado”, apuntó.
Cálix agregó que el actual gobierno "sigue defendiendo a Maduro" y aseguró que permitir el paso de droga del llamado "Cartel de los Soles" implicaría beneficios económicos. Finalizó su publicación con la frase: “Pero en noviembre #SeVan”.
Según @manuelzr, el gobierno de @XiomaraCastroZ “...ha sido reconocido incluso por Estados Unidos por su combate frontal contra el narcotrafico...”— Jorge Cálix (@JorgeCalix) August 27, 2025
2 cosas tengo para decir:
1.- Lo mismo decía JOH y miren dónde está.
2.- Yo del gobierno de Estados Unidos lo único que veo es que... https://t.co/DP3JBcX0BY
Las declaraciones del diputado se producen tras los señalamientos de la exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien afirmó que el régimen de Nicolás Maduro utiliza el espacio aéreo hondureño para transportar drogas hacia Estados Unidos. Zelaya desmintió tales acusaciones, calificándolas como "absolutamente falsas".