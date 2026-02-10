Rashid Mejía tilda de “show” los requerimientos contra Cardona y Cuéllar en caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal (PL), Rashid Mejía, cuestionó duramente los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público (MP) contra el exfuncionario José Carlos Cardona y la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, al considerar que el proceso carece de seriedad.

“El fiscal tiene que venir a decirnos por qué no actuó y por qué estos requerimientos contra José Carlos Cardona y contra Isis Cuéllar más parecen requerimientos churros, porque lo que yo he visto ha sido puro show”, expresó Mejía.

El diputado también se refirió a la actitud de los imputados durante el proceso, señalando que no reflejan preocupación. “La cara de José Carlos e Isis Cuéllar dicen todo lo contrario a una persona que tiene una preocupación y que se toma en chiste o en gracia lo que está sucediendo”, afirmó.