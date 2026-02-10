Rashid Mejía tilda de “show” los requerimientos contra Cardona y Cuéllar en caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal (PL), Rashid Mejía, cuestionó duramente los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público (MP) contra el exfuncionario José Carlos Cardona y la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, al considerar que el proceso carece de seriedad.
“El fiscal tiene que venir a decirnos por qué no actuó y por qué estos requerimientos contra José Carlos Cardona y contra Isis Cuéllar más parecen requerimientos churros, porque lo que yo he visto ha sido puro show”, expresó Mejía.
El diputado también se refirió a la actitud de los imputados durante el proceso, señalando que no reflejan preocupación. “La cara de José Carlos e Isis Cuéllar dicen todo lo contrario a una persona que tiene una preocupación y que se toma en chiste o en gracia lo que está sucediendo”, afirmó.
"Me queda claro que eso no es real, que lo que estamos viendo y lo que está experimentando el pueblo hondureño en estos momentos es un show, un circo mediático o una cortina de humo mediática más”, añadió.
Mejía calificó la situación como ofensiva para la población hondureña y para los sectores críticos del Ministerio Público.
“Para mí es insultante, es una burla al pueblo hondureño, es una bofetada en la cara a todos los que hemos estado en oposición y que seguimos siendo férreos contra las acciones del fiscal”, concluyó.
Cabe recordar que el pasado 2 de febrero el Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra 12 personas, entre ellas la diputada Isis Cuéllar y el exfuncionario José Carlos Cardona.
Los funcionarios están acusados de haber desviado más de seis millones de lempiras que, originalmente, estaban destinados a ayudas sociales para el departamento de Copán a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).