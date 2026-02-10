Suspenden audiencia en caso Sedesol; seguirá el lunes 23 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.-Para el lunes 23 de febrero fue programada la audiencia contra los 12 implicados en el caso de fraude en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), según lo confirmó el Poder Judicial.
"La continuación de la audiencia obedece a petición que han realizado las partes procesales, particularmente los equipos de defensa, para analizar, revisar y posteriormente objetar las pruebas presentadas por la fiscalía", afirmó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.
Silva, de igual manera, detalló que todo el expediente "será digitalizado y entregado de esa manera a partir del próximo lunes".
Sobre la carga probatoria, Silva afirmó que "durante la jornada de este martes ha ofertado un total de 47 medios de pruebas en general, 34 de estos documentales, 5 testificales, 7 pericias y una evidencia".
"La representación fiscal afirmó que todas estas (pruebas) son útiles, idóneos y proporcionales para el esclarecimiento de los hechos", mencionó.
Caso Sedesol
Las indagaciones en el caso de Sedesol apuntan a desvíos y uso indebido de recursos que debían beneficiar a poblaciones vulnerables, lo que generó un fuerte impacto político y mediático, además de cuestionamientos sobre los controles internos y la transparencia en la ejecución de proyectos.
Según las autoridades, los requerimientos fiscales contra varios exfuncionarios y personas vinculadas a la administración de esos fondos, por supuestos delitos relacionados con la gestión pública, que fueron presentadas a finales de enero, indican el desfalco de más de 6 millones de lempiras.
Las defensas han rechazado las acusaciones y sostienen que existen respaldos documentales sobre la utilización de los recursos
En el desarrollo del proceso, las personas requeridas, entre ellas la actual diputada de Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, se presentaron y se entregaron de manera voluntaria ante las autoridades competentes para enfrentar los cargos y continuar el procedimiento conforme a ley.