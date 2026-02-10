Suspenden audiencia en caso Sedesol; seguirá el lunes 23 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.-Para el lunes 23 de febrero fue programada la audiencia contra los 12 implicados en el caso de fraude en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), según lo confirmó el Poder Judicial.

"La continuación de la audiencia obedece a petición que han realizado las partes procesales, particularmente los equipos de defensa, para analizar, revisar y posteriormente objetar las pruebas presentadas por la fiscalía", afirmó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.

Silva, de igual manera, detalló que todo el expediente "será digitalizado y entregado de esa manera a partir del próximo lunes".

Sobre la carga probatoria, Silva afirmó que "durante la jornada de este martes ha ofertado un total de 47 medios de pruebas en general, 34 de estos documentales, 5 testificales, 7 pericias y una evidencia".

"La representación fiscal afirmó que todas estas (pruebas) son útiles, idóneos y proporcionales para el esclarecimiento de los hechos", mencionó.