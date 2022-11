“Nadie me puede decir que no he sido un hondureño a carta cabal”: La vida y legado de Ramón Custodio López

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ramón Abad Custodio López, el más grande defensor de los derechos humanos que ha tenido Honduras, murió este martes a sus 92 años. No era un hombre cualquiera. Llegó a defender este país como muy pocos hondureños lo han hecho.

Nació en Comayagüela el 10 de diciembre de 1930. Era hijo de don Prudencio Custodio y de doña y Elisa López, de origen salvadoreños.

“Yo estoy asentado en los libros que eran de Comayagüela, por cierto, en tiempos de Suazo Córdova (Roberto) quisieron desaparecer mi partida de nacimiento para decir que yo era salvadoreño”, le contó a EL HERALDO.

Desde su niñez tenía una historia de lucha que nunca dejó hasta su último minuto de vida. Fue un defensor de la democracia, de los derechos humanos y de la Constitución y sus leyes. Desde pequeño enfrentó la dictadura de Tiburcio Carias Andino, después en 1956 luchó contra Julio Lozano Díaz que se había quedado en el poder.

A comienzos de la década de 1980 fundó el Comité para la Defensa de los Derechos humanos (Codeh), trinchera desde donde enfrentó con valentía a los abusos de los militares y policías. Como titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en dos periodos, puso en su lugar a varios embajadores, entre ellos el estadounidense Hugo Llorens.

“Llorens me llamó precisamente cuando estábamos eligiendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tuve que responderle como hombre, como hondureño digno. Le dije: usted habla muy fuerte y le colgué el teléfono. El quería que aceptar que Mel Zelaya impusiera uno, dos o tres magistrados y yo le dije que eso era impropio. Hay otros embajadores con los que tuve diferencias, a un embajador de España tuve que ponerlo en su lugar”, relató.

De la misma forma, como respetuoso de la Constitución se opuso a las acciones antidemocráticas de Manuel Zelaya Rosales, quien se quiso reelegir violentando la Carta Magna en 2009 al tratar de instalar una cuarta urna de forma ilegal; asimismo, fue duro crítico de los abusos de poder y de la reelección de Juan Orlando Hernández.

“A mí nadie me puede decir que no he sido un hondureño a carta cabal. Yo nunca he traicionado a mi patria”, sostuvo en una entrevista que le dio a EL HERALDO en enero de 2015, a pocos días de haber dejado la titularidad del Conadeh, que presidió en dos periodos, el primero del 2002 al 2008 y el segundo del 2008 al 2014.

Públicamente era un hombre de temperamento fuerte, casi nunca sonreía, pero a corta distancia, fuera del lente de las cámaras, era un hombre sencillo, amable, muy respetuoso y buen consejero.

Las únicas conferencias de prensa donde los camarógrafos se peleaban por ubicarse en la mejor posición para encuadras la imagen del conferencista, eran las convocadas por Custodio.

Él siempre llegaba a las conferencias de prensa muy serio, flanqueado por su hijo Ernesto y su insustituible relacionador público Julio Velásquez. Ahí, no había lugar para distracciones, los periodistas debían estar atentos a su exposición y preguntar lo que era necesario, porque él no repetía lo que había dado a conocer una vez cerrada a conferencia.

Nunca fueron convocatorias para alabar a nadie, siempre contenían fuertes denuncias o posiciones frente a un hecho que vulnerara la legalidad y el respeto de los derechos humanos. Su carrera siempre estuvo marcada por decir siempre la verdad, con documentación en mano.