Fallece Ramón Custodio López, icónico doctor y férreo defensor de Derechos Humanos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A los 92 años de edad falleció a la 5:10 de la mañana de este miércoles el icónico doctor Ramón Custodio López, quien también fue reconocido por su valía para defender los derechos del pueblo y por ser el excomisionado de Derechos Humanos en Honduras.

Custodio fungió como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en los períodos (2002-2008- gobierno de Ricardo Maduro, 2008-2014 -gobierno Manuel Zelaya y Pepe Lobo.)

Los familiares del “defensor del pueblo” informaron que su muerte sucedió a las 5:10 de este día.

“Por este medio les informo que Ramón Abad Custodio López falleció esta mañana a las 5:10 AM y será velado a partir de las 11 AM en la Auxiliadora. Sobre la misa de cuerpo presente estamos pendiente”, anunció el breve comunicado de la familia.



DE INTERÉS: Ramón Custodio: Una vez un subteniente me puso la pistola 45 en el corazón