CNE declara alcalde electo de La Lima, Cortés, a candidato del Partido Nacional

De acuerdo con la declaratoria emitida por el ente electoral, el aspirante nacionalista obtuvo 8,686 votos, cifra con la que superó a su contendiente más cercano Reynaldo Maldonado, candidato del Partido Liberal, con un estrecho margen, pues tenía 8,533 votos.

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) declaró oficialmente como alcalde electo de La Lima, Cortés , al candidato del Partido Nacional, José Santiago Motiño López , tras concluir el proceso de escrutinio correspondiente a las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El CNE informó que la resolución se adoptó luego de revisar y validar las actas remitidas desde los centros de votación del municipio, conforme a lo establecido en la Ley Electoral y los procedimientos vigentes.

Con esta declaratoria, el órgano electoral da por concluido el proceso en La Lima, quedando habilitado el alcalde electo para asumir funciones una vez se realice el traspaso de mando en la fecha establecida por la normativa.

La proclamación se enmarca en la etapa final de oficialización de resultados municipales a nivel nacional, mientras el CNE continúa atendiendo otros procesos pendientes derivados del proceso electoral.