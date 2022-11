´Mel´ Zelaya: “Hay que recurrir a préstamos para pagar planillas; endeudaron sin límite a Honduras”

“Cuando a mí me sacaron ( golpe de Estado 200 9 ) en ese momento debíamos tres mil millones de dólares, hoy en 10 años debemos 20 mil millones dólares... ¿Quién va a pagar eso?”, consultó.

“Ahora fíjense bien: de esos 90 , ¿cuánto es la planilla del Estado? Son 150 (no especificó cantidad absoluta)”.

Piensan distinto:

Por otra parte, la oposición encabezada por el Partido Nacional, quien a través de su jefe de bancada, Tomás Zambrano, acusó hace unos días al gobierno de tener un millonario colchón de dinero, pero es para instalar la constituyente.

“El Gobierno de Libre tiene un gran colchón de dinero con 30 mil millones de lempiras disponibles hoy, aún con todo ese dinero no están atendiendo las necesidades de Honduras porque lo están guardando para su plan de la Constituyente”, escribió Zambrano en sus redes sociales.

“Y aún teniendo esos recursos no están atendiendo las necesidades de Honduras, no están atendiendo las quejas de la población, no están dando respuestas y todos preguntan para qué están guardando ese dinero y la conclusión da: ustedes están guardando ese dinero para instalar la asamblea nacional Constituyente para cumplir algunos compromisos que le van a salir más adelante por su proyecto político”, analizó Zambrano.

Pese a la queja de Zelaya, su propios diputados denuncian que “Libre aumenta la corrupción y baila a la fiesta de los corruptos”.

Así lo dejó en manifiesto “El Chele” Castro: “Los del oficialismo son los nuevos orquestadores de la corrupción en Honduras, nada ha cambiado, solo el color de la bandera del Partido Nacional a la de Libertad y refundación (Libre)”.

“El gobierno anterior reflejaba como que vivíamos en un país rico... ¿Qué fue lo que cambiamos?, el color de la bandera: pasó la bandera azul y blanco de la estrella solitaria para convertirla a la bandera de Libertad y Refundación. Las acciones que venimos haciendo son las mismas”, protestó el congresista que pertenece a la bancada de Libre.

A declaraciones de esta misma índoles se suma el designado presidencial Salvador Nasralla, quien también acusó al gobierno, del que él forma parte, de corrupto.

Un gobierno comunista y con un nepotismo “bárbaro” que deja que la droga se siga traficando en Honduras, son algunas de las últimas acusaciones que el designado presidencial .

“Tenemos un gobierno que es un nepotismo por todos lados. Agarrá a los Soto y los encontrás a todos, agarrás a los Zelaya y los encontrás a todos, a los Castro todos, a los Moncada todos”, aseveró Nasralla.

“Es decir, están todos los parientes de los que están en los puestos públicos, si fueran preparados bienvenidos, pero no lo son, están simplemente por amistad. Eso es corrupción”, protestó el designado.