Bancada de Libre presentará iniciativa para dar independencia y autonomía a la CICIH en Honduras

¿La CICIH no podrá acusar?

El 1 de noviembre fue presentado, por Xiomara Zelaya, hija de la presidenta Xiomara Castro, una iniciativa para reformar el artículo 232 de la Constitución de la República, con el objetivo de proveer independencia a la CICIH.

No obstante según el abogado penalista Dagoberto Aspra la Comisión no tendrá dientes porque no podrá acusar.

El togado explicó que la reforma solo “le otorga a la CICIH las facultades de investigar, porque no se le quiere dar la facultad de ejercer acción penal”.

