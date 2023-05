Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados, denuncia arreglos políticos para elegir fiscales

“No me van a doblegar como presidente del Colegio y lo voy a denunciar aquí y en cualquier foro, porque yo tengo la honestidad de decir las cosas como son, no tengo que acomodarme”, aseguró Canales.

Canales aseguró que todo era de “compadre hablado” y que un grupo dentro de la Junta Directiva ya tenía planeado excluirlo y no votar por él para ser el representante del CAH, a pesar de que en otras ocasiones siempre se eligió al presidente del CAH para hacerlo.

“Ellos (simpatizantes de Libre y del Partido Nacional) quieren a alguien afín, entonces como saben que a mí no me pueden manipular para favorecer o perjudicar, y yo tampoco iba con el objetivo de perjudicar a alguien; generalmente ha sido el presidente del Colegio, pero ellos querían nominar”, señaló.

El profesional del derecho aseveró: “Mi pecado es porque dije que Mario Urquía no puede ser fiscal y es cierto, porque la ley no se lo permite, que en dos años no puede ser funcionario”. Esto debido a que el abogado Mario Urquía integró la Junta Nominadora que recién hizo la escogencia de los 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).