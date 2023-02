“Quiero pedirle perdón al pueblo hondureño por la Corte que estamos eligiendo”, dice Tomás Ramírez del PSH

“Quiero, en este día histórico, comenzar pidiéndole perdón al pueblo por la Corte Suprema que hoy estamos eligiendo. Hoy no ganó Honduras, ganaron los partidos políticos, los grupos de poder, ganaron aquellos que no quieren una Corte Suprema de Justicia independiente”, dijo Ramírez.

“Quiero felicitar a los miembros de la Junta Nominadora, que desde el mes de junio, que se eligió, fue con el propósito de elegir a los mejores candidatos, también felicitar a los 195 candidatos que tuvieron el valor para ser evaluados”, agregó.

“Desgraciadamente, este Congreso le manda un mensaje a los jóvenes que quieren aspirar a los cargos públicos, porque hoy nos hemos dado cuenta que no importa la excelencia que pueda tener una persona para aspirar a un cargo público, porque aquí hemos dicho que si no tiene un padrino político, por mucho que sea su nota, no va a poder aspirar al cargo y es por ello que los del PSH hacemos una protesta, ya que se le ha violentado a una mujer, a la más calificada, el derecho de participar dentro de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, continuó, en relación a la abogada Ana Pineda, quien obtuvo una calificación de 93.22% y a pesar de ello, no fue elegida.

“Vergüenza tendríamos que tener al no tener a la abogada Ana Pineda en esa lista, porque no tiene un partido político. Da pena que el Partido Libre, a sus aliados, a los que los hicimos llegar a la presidencia de la República, nos ha desechado, para aliarse con aquellos que aprobaron el artículo 97, el artículo 53, el artículo 116 (de la Constitución), los que aprobaron la salida de la Cicih (posiblemente quiso decir Maccih), eso es lo que hoy representa el gran pacto de impunidad”, prosiguió.